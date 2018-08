Esta mañana en Sesión Especial Senadores dieron media sanción al proyecto del Nuevo Código Contravencional.

La propuesta que fue aprobada por 20 votos afirmativos, y que establece sanciones y multas para padres que permitan el consumo de alcohol de sus hijos, para quienes abandonen animales en la vía pública, para quienes promuevan disturbios, para quienes sean buscados por las fuerzas públicas sin razón, entre otras.

El Frente Cambia Mendoza obtuvo lo que buscaba, la media sanción del Código Contravencional presentado en mayo por el gobernador Alfredo Cornejo.

La oposición decidió no presentarse al tratamiento, por lo que el resultado terminó veinte a cero. Desde el Justicialismo señalaron que no se presentaron porque el oficialismo no trató cerca de 80 cambios que buscaban introducir en la norma.

La decisión del PJ de no dar dictámen no es un capricho. Desde la oposición aseguran no estar en nada de acuerdo debido a que el Código Penal sanciona actividades tan comunes como tomar vino con un asado en el campo y que criminaliza la pobreza, como por ejemplo cuando sanciona a los mendigos y a los cuidacoches.

Por su parte desde el oficialismo, sostienen que es una ley que debía ser aggiornada y solo tipifica temas sociales que no figuraban en el antiguo código y que ayudan a mejorar la convivencia entre los ciudadanos.

Ahora, el Código Contravencional, que busca modificar una ley de 1965, será tratado en Diputados.

Los puntos más importantes del nuevo Código de Faltas:

Responsabilidad de padres y tutores: Si un menor participa en un hecho contravencional, serán sancionados con multas en dinero o deberán realizar terapia familiar.

Los tipos de sanciones serán: arresto, multa, trabajo comunitario, decomiso, inhabilitación, clausura, obligaciones de conducta y reparación del daño causado.

Si una persona se niega a entregar datos sobre su propia identidad a las y los integrantes de las fuerzas de seguridad, habrá multas en dinero o arresto de tres a diez días.

Se sancionará a las personas que ingresen sin autorización a un establecimiento educativo público o privado y no se retire tras el requerimiento del personal de esa institución.

“Responsabilidad indirecta” de padres, tutores o curadores por las agresiones de estudiantes a las autoridades de los colegios.

Multas en dinero o arresto de tres a diez días para aquellos que utilicen las redes sociales para incitar a otras personas a provocar escándalos o tumultos, en lugares públicos o abiertos al público.

Multas o arresto por anunciar desastres, infortunios o peligros inexistentes, con el fin de provocar alarma en lugar público o abierto al público, de modo que pueda llevar a la población intranquilidad o temor, siempre que el hecho no constituya delito.

Sanciones a “trapitos” y a quienes acepten sus servicios.

El acoso sexual callejero será sancionado con multas en dinero o trabajo comunitario.

Prohibición a la “incitación pública a prácticas sexuales”.

“Caranchos” podrán ir presos: las personas que, en un hospital, ofrezca a víctimas de accidentes de tránsito asistir a determinado abogado serán sancionadas.

Ausencia voluntaria: se multará a quienes desaparezcan momentáneamente y ocasionen gastos en el Estado por su búsqueda.

Alojamiento turístico clandestino: habrá sanciones monetarias para quienes no estén debidamente inscriptos en los registros provinciales.

