El Observatorio Rural Argentino fue creado con el objetivo de aportar información ágil y actualizada sobre las principales economías regionales del país. En este sentido, desde el espacio destacaron la preocupación en torno al sector de la fruta de carozo en el Sur provincial.

El presidente de la Sociedad Rural de San Rafael, Marcelo Serrano, planteó que el aumento del dólar no ha generado mejoras para el sector. “Hay mucho producto y esa situación conlleva que los compradores pongan el menor precio posible. Se supone que tendríamos que estar mejor con el aumento del dólar, pero no es tan así”, explicó Serrano, y agregó que “al ser la ciruela un producto plenamente exportable, el dólar más alto debería permitir mejores precios, pero la suba del dólar también significó aumento de costos. El producto no va atado a ese precio y hoy seguimos con precios bajos”.

Serrano clarificó que la rentabilidad sólo se da en las ciruelas de gran calibre, “pero no todos los productores la tienen. Lo que no es de calibre grande, tiene precios bajos, menores que en los últimos dos años”.

El ruralista hizo referencia a la falta de rentabilidad por el aumento de los costos ligados al dólar, como los agroquímicos y el gasoil, entre otros. “No hay ganancias y no podemos invertir o hacer labores culturales. Sin estos trabajos no se puede sacar un buen producto, y si no hay calidad, no hay rentabilidad. Es una situación que se repite en todo el sector de fruta de carozo, pero en la ciruela es muy marcado”.

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

El gran objetivo de los productores es lograr avances no sólo en el secado, sino en salir a la venta directamente, sin pasar por intermediarios.

“En Italia, gracias a la ayuda del Estado, los productores logran secar, tiernizar, preparar y vender en góndola su propio producto. Tenemos que tomar ese modelo para avanzar en la venta al público y poder exportar directamente”.

Diario San Rafael