Debido a que los centros que contienen a los adultos mayores del Departamento no reciben aportes, más allá de la cuota de sus afiliados, quienes por la pandemia no se desplazan para abonarla, están viviendo una difícil situación, por lo cual el Intendente Walther Marcolini dispuso entregar un aporte de diez mil pesos por mes y durante un año a las cinco instituciones alvearenses.

Luego de una reunión de trabajo mantenida entre el jefe comunal y referentes de los centros de jubilados, donde se manifestaron todas las necesidades que tienen debido a que no pueden congregarse para buscar alternativas para paliar su situación, Marcolini dispuso brindarles ayuda para que puedan solventar los gastos básicos de cada institución.

Se trata de un subsidio de $120.000 anual y por única vez para cada uno de los centros de jubilados del Departamento: de Carmensa, Bowen, Alvear Oeste, de calle Juan B. Justo y de calle Patricias Mendocinas de Ciudad.

En diálogo con F.M. Viñas, el mandatario resaltó: “El aporte les va a permitir cubrir gastos, sobre todo de los servicios públicos de las instituciones, porque vienen con muchos problemas al dejar de recibir el bolsón, no se pueden juntar, realizar sus festejos, no pueden acercarse a pagar su cuota por ser población de riesgo ante el Covid-19. Por eso, el municipio trata de ayudarlos porque al propio Estado le conviene que funcionen bien porque contienen a los adultos mayores del Departamento y brindan servicios esenciales por ejemplo de pedicuría, que ellos mismos con su cuota pagan a los profesionales que requieren”.

Por su parte, el Presidente del Centro de Jubilados de Patricias Mendocinas Rodolfo Vaira afirmó: “Estábamos en grave peligro de cerrar las puertas todos los centros, porque no tenemos actividad, se solventan solo con el aporte económico de los socios y la gente no concurre por prevención. Además, se cortó la entrega de bolso, estábamos en un severo problema económico al no tener ingresos a pesar de la función social que se cumple, con servicio de pedicuría y de inyecciones. Entonces el Intendente consiguió un aporte que soluciona los gastos mínimos, con 10.000 pesos por mes, durante doce meses, permitiendo abonar los servicios y mantener levemente abierto”.

Los centros de jubilados están limitados a una expresión mínima, sin entradas de divisas, porque no tienen otra manera de generar dinero para pagar los gastos, explicó Vaira y añadió: “Por lo general contamos con 1.100 socios que abonan una cuota de 150 pesos, con acceso a gimnasia, yoga, taller de memoria, pedicuría, enfermería, peluquería, servicios que se cortaron absolutamente por ser población de riesgo ante la pandemia”.