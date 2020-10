El Intendente Walther Marcolini junto al Ministro de Economía y Energía de la Provincia Enrique Vaquié y su equipo dieron detalles de su visita a nuestro Departamento para tratar distintas temáticas. Además se entregó un importante subsidio para Ugacoop y se reunieron con Federación Agraria y la Cámara de Comercio.

Junto con el Ministro de Economía y Energía de la Provincia Enrique Vaquié, llegaron a General Alvear el Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Energía, Lic. Facundo Biffi; el Subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo; la Directora de Agricultura, Ing. Agr. Valentina Navarro; el Director de Cooperativa, Daniel Di Martino; y Sergio Pintos de la Coordinación General del Ministerio.

El mandatario municipal recibió a la comitiva en la intendencia como punto inicial de esta recorrida que abarcó otras instituciones como la Cámara de Comercio y Ugacoop: ‘Estamos recibiendo al Ministro Enrique Vaquié que nos está visitando en Alvear, en esta jornada de trabajo hablaremos sobre el Programa Mendoza Activa que es de un total éxito, como también las tres leyes tecnológicas, y la creación de la agencia de innovación tecnológica‘ explicó Marcolini.

Además se entregó un subsidio a UGACOOP de $350 mil de parte de la Dirección de Cooperativa para apoyar la carrera de Mecatrónica.

Por su parte, el Ministro de Economía y Energía Enrique Vaquié detalló las tareas que se están coordinando con Federación Agraria: ‘Queremos ver cuál es el daño que han producido las heladas, también trabajaremos con el Municipio para que el Gobierno Nacional cumpla con la Ley 26509 que es la ley de emergencia nacional y que los productores cobren un peso del Gobierno Provincial y un peso del Gobierno Nacional‘.

En la misma línea aseveró que se tratará de adelantar los fondos para que los productores cobren lo antes posible, debido a que este año no hay Seguro por motivos básicos: ‘El IVA que teníamos que pagar era muy alto, más de sesenta millones de pesos, y el otro es que las compañías de seguro nos pedían un 30% de aumento de prima por la misma prestación en pesos a los productores, entonces no nos pareció correcto, pero estamos trabajando para tenerlo el próximo año o no, dependiendo si llegamos a un acuerdo’ indicó Vaquié, quien hizo hincapié en la importancia de que los productores sigan haciendo sus denuncias.

Respecto al Programa Mendoza Activa, Vaquié aseguró que ‘está funcionando muy bien en nuestro departamento‘ ya que hasta el momento hay 36 proyectos presentados en Alvear, los que podrían reforzarse con este programa, en el caso de los comercios pueden comprar sus mercaderías y se les devuelve el 40% de la inversión.

El Ministro también se refirió al Programa Enlace que: ‘Está funcionado muy bien en el Departamento, ya se sabe que se combinan dos partes, las personas que no tienen trabajo y necesitan estar activos y por otro lado las empresas que quieran entrenar a las personas que se inscriben en este programa‘, sostuvo.

Vaquié ponderó también el desarrollo tecnológico y manifestó que se están aprobando tres leyes importantes para los emprendedores: ‘En este marco la provincia dará 100 créditos a tasa cero de hasta 5000 dólares a cada uno de los emprendedores, también se está creando un fondo de garantía para facilitar créditos, se realizarán capacitaciones para las empresas tecnológicas que quieran contratar gente, en este sentido desde la provincia se pagará el 50% de esos cursos, y también habrá un fondo de aceleración para los emprendedores que quieran trabajar para aquellas pequeñas empresas que quieran subir de escala‘.

Además de la reunión con el Jefe Comunal, Vaquié mantuvo reuniones con funcionarios locales, con la Federación Agraria y con la Cámara de Comercio, se trataron diferentes temas como el desarrollo biotecnológico, Mendoza Activa, el Programa Enlace, el Seguro Agrícola, Portezuelo del Viento y nuevos proyectos para desarrollar en el departamento como el Parque Biotecnológico y la posibilidad de producir Cannabis Medicinal, como opción de diversificación de matriz productiva.

El funcionario provincial firmó importantes convenios referidos a Mendoza Activa. En este sentido Adrián Muñoz, Gerente de Fénix S.A., expresó: ‘El objetivo es encarar proyectos de inversión, actualmente estamos invirtiendo dos millones de dólares en equipamiento nacional e internacional para mejorar la calidad del producto y ganar competitividad en el mercado exterior’, aseguró al tiempo que invitó a todos a consultar en la web, la cual calificó como de amigable para los usuarios.

Quien también se expresó acerca de Mendoza Activa fue otra de las beneficiarias, Ana Laura Fernández: ‘Decidimos inscribirnos en este programa porque queríamos hacer una pileta en la casa, bajé toda la información y preparé toda la documentación solicitada, salió todo muy rápido y al día de hoy ya comenzamos a construir y esperamos terminar lo antes posible. Este programa es muy beneficioso, el año que viene empezamos con otro proyecto de comercio’.