Uno de los chicos que viajaban en el micro que volcó este domingo en San Rafael, en Mendoza, contó que el ómnibus “venía muy rápido” antes del accidente en el que murieron 15 personas.



“Lo que me acuerdo es que me desperté porque parece que el micro pasó por arriba de una roca, porque hizo como un salto. Ahí me desperté, me miré con mis amigas y quedamos como sorprendidos, y el micro siguió“, recuerda el adolescente en declaraciones al diario Clarín.

Y agregó: “Yo seguí durmiendo y después, así como entredormido, veo que el micro iba muy rápido”.

Luego relató el momento del fatal accidente: “Parece como que me dormí y en ese momento me desmayé, porque después aparecí como sentado en una mini montaña”.

“No me acuerdo tampoco cómo me sacaron, no sentí nada cuando me sacaron el micro. Para mí fue eterno porque cuando me desperté estaba en crisis, quería irme, estar bien, quería estar con mi mamá, pero la ayuda llegó rápido, se llenó de ambulancias“, acotó el chico.

Lo cierto es que en el micro viajaban unas 50 personas -la mayoría niños y adolescentes- que volvían de pasar unos días en Las Leñas. Los chicos pertenecían a una escuela de baile que se llama Soul Dance Studio. Está ubicada en la ciudad de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas .