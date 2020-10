Luego de confirmarse este martes que dio positivo de Covid-19 y por ende, se encuentra aislado en su domicilio particular, el Intendente Walther Marcolini grabó un mensaje a todos los alvearenses a través de sus redes sociales y dialogó en exclusivo con F.M. Viñas.

‘Estoy con tos y algo de dolor en la espalda pero dentro de eso, me siento bien‘, fueron las palabras del mandatario municipal en el aire de F.M. Viñas, y en la misma línea subrayó: ‘Mi familia no tiene síntomas, estamos aislados como corresponde porque no vamos a poner en riesgo a nadie‘.

Una vez más aprovecho a pedirles a los alvearsenses que se cuiden, el Covid nos alcanza a todos y en importante cuidar a las familias. Muchas gracias y bendiciones.

A pesar de permanecer confinado aseveró que la gestión continuará con la mayor normalidad posible ‘porque hay asuntos importantes y urgentes que atender en pos de los alvearenses por eso firmé un convenio con empresas chinas sobre el avance del proyecto del Ferrocarril en representación del Consorcio Unión-Pacífico‘.

‘Administrar la pandemia no es fácil y debido a que he estado participando muy de cerca en las actividades que se han realizado hasta entonces, no puedo determinar dónde ni cuándo contraje el virus y lamento mucho no haber tenido síntomas días atrás para cancelar ciertas reuniones trascendentales que llevamos a cabo‘, manifestó el Jefe Comunal.

Al ser consultado sobre la continuidad de la administración en estas dos semanas que no estará presente de forma presencial, Marcolini destacó que continuará todo igual y ‘si mi salud agrava y me impide regresar a mis funciones será la Presidente del HCD la que interinamente se haga cargo del Ejecutivo Municipal‘.

‘Nosotros tenemos un nivel alto de exposición a pesar de haber tomado todos los recaudos necesarios y prevenciones. Al ser el intendente el que se contrajo el virus toma otro estado público pero con esto vemos que ante la pandemia somos todos iguales‘, reflexionó el Intendente.

Finalmente pidió a los vecinos que se cuiden mucho y continúen respetando las medidas establecidas y consideró que a pesar del alto nivel de contagios y transmisión comunitaria en Alvear ‘la economía y actividades sociales deben seguir desarrollándose con la mayor normalidad posible‘.