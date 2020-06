El registro de una disminución del stock vínico genera expectativas en relación a que podría representar una mejora en los precios para los productores.

Es que las proyecciones vínicas han logrado un equilibrio luego de varios años, como consecuencia de que los stocks técnicos en el país al 1 de junio de 2021 se redujeron a 4,6 meses, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

De todos modos, el presidente del INV, Martín Hinojosa, expresó su cautela debido a la pandemia. “En condiciones de pandemia todo pasa a ser relativo, pero este creciente consumo tanto interno como en exportaciones, sumado a una cosecha que fue 20% menor, genera que el stock de vinos se achique un poco y llegue a números que se consideran de equilibrio”.

El INV registró una existencia de 10.242.600 hectolitros de vino viejo (2019 y anteriores) y 10.785.200 hectolitros de vino nuevo (actual cosecha), lo que totaliza un volumen de 21.027.800 hectolitros para todo el país.

Anteriormente el stock técnico se ubicaba en los 6,9 meses, por lo que la reducción representa potencialmente un escenario favorable para el precio que reciben los productores, aunque el mismo dependerá de la repercusión económica que tenga la pandemia del Covid-19 en la actividad.

Sobre si esta reducción del stock hará subir los precios a productores, Hinojosa estimó que “debería ser así, en condiciones normales me animaría a ser más audaz, en pandemia debería ser así, siempre los productores han sido la variable de ajuste, muchos han elaborado vino y están deseosos de vender el vino a granel y hacerse de unos pesos para trabajar la finca”.

Respecto a cuánto sería la mejora en el precio, dijo que “es difícil decirlo, es más fácil equivocarse que dar en la tecla, si en mayo el consumo ha caído, las proyecciones son de una manera, en cambio si sigue creciendo, serán de otra. En condiciones normales deberían mejorar los precios pagados al productor”.

El funcionario recordó que ya han mejorado los precios. “En noviembre se pagaba 9 pesos lo que hoy se paga 14, hay que ver cuánto se pueden mejorar esos 14”.

Además anticipó que se busca encontrar la manera de que los jóvenes consuman más vino. “Venimos trabajando a partir de un informe de que el vino creció solo en el rango etario de 65 años para arriba, eso nos puso en alerta y nos preguntamos por qué la gente joven no quiere tomar vino, la respuesta era que no tomaban porque no sabían”.

Desde el INV señalan que la baja en el stock responde a tres factores: el aumento de las exportaciones durante enero-abril de 2020 (con crecimientos del 58% de las ventas externas de vino a granel y del 19% de mosto concentrado); el repunte del 4% de las ventas en el mercado interno; y la disminución del 20% en la cosecha 2020.

