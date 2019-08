A instancias de un informe de Gendarmería, fueron citados a diferentes directivos de escuelas secundarias del departamento, al juzgado federal de San Rafael, para declarar por el corte de ruta 143 y calle O, que protagonizaron estudiantes el pasado miércoles 7 para manifestarse contra el fracking.

Néstor Sánchez, Director del Colegio San Martín en dialogo con F.M. Viñas corroboró la citación “testimonial”, e indicó “pregunte porque me citaban a mí y no a los padres de los menores. La respuesta del gendarme fue que llamaban a los directivos de las escuelas porque los chicos se presentaban como alumnos de tal escuela”

“Nos citaron para que constatáramos la identidad de los chicos y si era así”, agregó el directivo.

“En lo personal por el Colegio San Martin tuve que declarar y constatar que dos nenas son alumnas del colegio y que se habían presentado en forma voluntaria. Una de las dos estaba ausente y la otra fue retirada a las 9 horas por el padre, que fue quien la llevo al lugar de la manifestación”

Sobre la intención y finalidad de la citatoria, “según lo que me dijo el gendarme de manera informal, ellos intentan identificar, sobre todo a los mayores, que están en los cortes. Si se repiten, no sé qué decisión tomara la justicia con esas personas. Tienen documentación no solo de los menores, sino de los mayores también en los archivos” sostuvo.

