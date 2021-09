El Director de Vivienda Fabián Giménez explicó los tres nuevos programas del Instituto Provincial de la Vivienda: “Mejoro mi casa”, “Construyo mi casa” y “Mi casa IPV”. Además, comentó sobre el proceso en el que se encuentran nuevos barrios, inicio de obras y llamados a licitación.

Los nuevos programas son innovadores y también apuntan a generar empleo genuino en la Provincia, dado que la construcción es una de las industrias que mayor empleo genera. Son tres nuevas líneas de financiamiento, cada una tiene una particularidad distinta y brinda una solución habitacional diferente.

“Las líneas de crédito del IPV vienen a mejorar la calidad de las viviendas ya reducir del déficit habitacional de la Provincia, cuenta con financiamiento de la Provincia”, resaltó Giménez.

Tanto Mejoro Mi Casa como los otros dos programas lanzados por la Provincia a principios de agosto, IPV Mi Casa y Construyo Mi Casa, son planes que serán financiados con fondos provinciales y están destinados a quienes necesitan de la ayuda del Estado para lograr una mejor calidad de vida en una casa digna.

En total, las tres líneas van a brindar 3.400 soluciones habitacionales para la Provincia, del cual, 2.000 serán destinadas al programa Mejoro Mi Casa, 900 a IPV Mi Casa y 500 a Construyo Mi Casa.

La línea Mejoro Mi Casa está destinada a familias que tengan necesidades básicas insatisfechas. Es para aquellas familias que quizá vivan en condiciones de hacinamiento o que tal vez no tengan su conexión formal a la cloaca o al servicio de agua. La demanda la van a manejar los municipios, quienes serán los encargados de priorizar las demandas de los vecinos ante el IPV, que evaluará la factibilidad de los proyectos y realizará un llamado a licitación pública para la ejecución de las obras. No será necesario para el postulante ser el titular del terreno si el municipio puede acreditar una posesión pacífica del lugar. Podrán acceder a ampliaciones: construcción de núcleo húmedo, uno o dos dormitorios, un salón y/o baño para discapacitados, según las necesidades de cada familia. Los beneficiarios de esta solución deberán devolver el crédito al IPV a tasa cero y en un plazo no mayor de 30 años.

“Quienes estén interesados pueden acercarse a la Dirección de Vivienda o comunicarse al 2625 663231. La idea es que no pase tiempo, porque se ha implementado este mes. Igualmente, va a tener continuidad, una vez al año se van a realizar licitaciones de este tipo. Luego de que los vecinos soliciten una mejora, el equipo técnico de la Dirección va hasta la vivienda y ve qué se puede ejecutar. Mejoro mi casa es un crédito personal del IPV al 100%, también es el IPV el que construye. Entre los requisitos, se debe contar con dos salarios mínimos, vital y móvil. La devolución se actualiza según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Se devuelve el crédito en cuotas que no superan el 20% de los ingresos presentados, en caso de discapacidad se toma hasta el 10%”, señaló Fabián Giménez.

Dado que la demanda que atenderá la línea Mejoro Mi Casa será canalizada a través de los municipios, es para destacar que los municipios de la zona Sur de Mendoza fueron los primeros en confirmar su adhesión, participación y compromiso con la Provincia para llevar adelante esta línea que atiende el déficit cualitativo de los hogares mendocinos que padecen de hacinamiento o precariedad.

El programa IPV Mi Casa consiste en un crédito hipotecario financiado 100% por el IPV. Se van a hacer distintos llamados a concurso público y se van a presentar distintos desarrolladores con terrenos que puedan estar o no urbanizados y una tipología de vivienda que va a proveer el IPV. Pueden ser casas, dúplex o departamentos. En este caso, la inscripción se va a hacer en la página web del IPV y el mecanismo va a ser un sorteo para adjudicarlos. “Este programa se va a realizar sobre todo en el gran Mendoza porque cuenta con desarrolladores de barrios privados, en la zona sur no contamos con ellos”, subrayó el Director de Vivienda.

Con Construyo Mi Casa se busca renovar el programa de “Ahorro Previo” que consiste en créditos hipotecarios individuales para la construcción. Lo que tiene de distinto es que se amplió la cantidad de metros que se permiten construir, pasando de 90 a 140 metros cuadrados. Además, la devolución del crédito que era en UVA pasó a ser el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). El postulante tiene que aportar un 15% y en el caso de las familias que no lo tengan para aportarlo desde un inicio, tienen la posibilidad de ahorrar durante 36 meses como máximo y ese dinero se les va a actualizar bajo el mecanismo UVA pero a la hora de devolver el crédito lo van a hacer actualizándolo por el CVS. Destinado a personas solas o familias que deseen construir su casa.

Los metros cuadrados a financiar para la construcción de vivienda son: 55, 69, 80, 100, 120 y 140. La tasa de interés aplicable a las tres primeras (55, 69 y 80 metros cuadrados) será de 0 por ciento, para las dos que le siguen (100 y 120 metros cuadrados) será de 2% y de 4% para la última opción (140 metros cuadrados). En el caso de terminación de vivienda, la obra deberá tener un avance de entre 55% y 65% y los metros a financiar van desde 80 metros cuadrados (a tasa 0% de interés) hasta los 140 (tasa 2 y 4% de interés). En todos los casos, el crédito que otorga el IPV será de hasta 85%, mientras que 15% restante lo aporta el beneficiario. Para hacerlo dispone de 36 meses o podrá integrarlo en su totalidad en los llamados a licitación que se efectuarán cada dos meses.

La inscripción a Construyo Mi Casa se realiza por internet, ingresando al sitio del IPV: www.ipvmendoza.gov.ar. Una vez allí, los interesados podrán descargar la documentación requerida, la guía para completar la inscripción y los montos vigentes por categoría. Quienes cumplan con los requisitos del programa podrán inscribirse completando los datos del formulario correspondiente a cada alternativa. Esto generará un Ticket a través del cual se solicitará la documentación social, legal, técnica y financiera especificada en la grilla. Una vez evaluados, los postulantes que superen esta instancia firmarán los correspondientes contratos y comenzarán con la etapa de ahorro, que podrá ser de hasta 36 meses. Durante ese período, quienes no hayan presentado terreno podrán adquirirlo. Mientras que quienes no posean proyecto podrán desarrollarlo o utilizar los que se han elaborado desde el IPV.

Finalmente, una vez transcurrido los tres años o mediante la presentación en los sucesivos llamados a licitación, los beneficiarios podrán acceder al crédito hipotecario e ir volcándolos en la obra, de acuerdo con el cronograma de desembolsos presentados.

Cabe aclarar que la obra tiene un plazo máximo de un año desde el primer desembolso y el crédito comenzará a devolverse al IPV pasado ese tiempo. Las cuotas no podrán superar el 20% de los ingresos declarados y el plazo de amortización será de 30 años como máximo.

Todas las dudas o consultas podrán canalizarse mediante la Oficina Virtual del IPV, a la que se accede a través del sitio de internet del organismo.

Respecto a la situación de los barrios del Departamento, el funcionario expresó: “del Barrio Don Valentín se espera documentación de la unión vecinal para finalizar la inscripción del terreno al IPV, para que comience la obra; en el caso del barrio Malvinas Argentinas, ya está transferido al IPV, ya se licitó, se adjudicó y se produjo la firma del contrato con la empresa, se aguarda el inicio de obra; del Barrio Viñas del Oeste se está definiendo una situación dominial, ya está el financiamiento y en cuanto se resuelva se llama a licitación; respecto a los barrios El Juncalito, Luz y Fuerza, El Nevado III, se han aceptado, tenemos el financiamiento, se les ha requerido documentación a las entidades y restan algunas entregas. Se les solicitó listado definitivo de postulantes, el estudio de título y la situación dominial del terreno, es decir que es apto para transferir al IPV. La parte técnica: planos de redes, factibilidades, que garanticen que una vez construidas las viviendas puedan tener habitabilidad, que tengan todos los servicios en condiciones”.