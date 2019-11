El intendente Walther Marcolini cerró su gira por Europa con una reunión con el Cónsul de Argentina en Barcelona

Como broche final de su misión por el Viejo Continente, el intendente Walther Marcolini se reunió con el Cónsul de Argentina en Barcelona Alejandro Alonso donde se trató una agenda abierta, pero principalmente la comercialización de productos de nuestro departamento.

El Jefe Comunal concluyó su misión por Europa, en donde no solo participó del Best of Wine en Burdeos, y también fue nombrado Académico Correspondiente de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades; además de reunirse con la Secretaria General de Ciudades Educadoras Marina Canals Ramoneda, sino que como cierre se reunió con el Cónsul de nuestro País en Barcelona Alejandro Alonso.

“Trabajamos con una agenda abierta, comenzando con la comercialización de productos de nuestro departamento a Barcelona y de allí entrar a otros países de Europa pero también a Turquía” expresó el intendente Walther Marcolini, el próximo paso será hacer llegar nuestra oferta específica, qué productos y qué calidades se pueden enviar.

También se trabajó con una agenda académica, teniendo en cuenta que el consulado tiene incumbencia, en Cataluña, sino también en Valencia: “Lo que se busca es la integración con los organismos de Ciencia y Técnica, y las Universidades que están avanzando en Biotecnología y con programas similares a los que trabajamos en General Alvear” dijo Marcolini.

Otro punto importante fue el de la infraestructura, principalmente la logística que es un tema central para el departamento con el proyecto del aeropuerto, la Ruta 188 y el ferrocarril. Asimismo se participó del Argentina Day: “Felizmente coincidió nuestro viaje con esta fecha, allí estuvieron presentes muchas empresas de Argentina, y pudimos intercambiar con alvearenses que residen en Barcelona, surgiendo oportunidades comerciales que vamos a transmitir a nuestros empresarios, como así también la posibilidad de llevar inversiones, que es uno de los objetivos centrales de esta gira” concluyó el intendente Walther Marcolini.

A.C.