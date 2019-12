La plaza Carlos María de Alvear se colmó de alegría, sueños y esperanzas para acompañar el acto de asunción del intendente Walther Marcolini, en lo que serán otros cuatro años de gestión.

Los vecinos de nuestro departamento coparon la plaza Carlos María para participar de un nuevo acto democrático, el acto de asunción del intendente Walther Marcolini quien será el encargado de guiar los destinos de los alvearenses por otros cuatro años.

De la ceremonia participó el Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia Lisandro Nieri, legisladores provinciales, ex intendentes y autoridades de diferentes instituciones intermedias. Previo a la sesión especial del Concejo Deliberante en la que el intendente prestó juramento a su cargo, se entregó un reconocimiento a dos funcionarios que dejan su lugar tras cuatro años de trabajo, el contador Juan Manuel Vélez y Víctor Álvarez, quienes cumplieron funciones como Secretario de Hacienda y Secretario de Obras Públicas, respectivamente.

El Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Lisandro Nieri, estuvo presente durante este acto acompañando a Walther Marcolini: “Tenía que estar presente en la asunción de un amigo, como es Walther” destacó Nieri, quien también se refirió a la situación provincial: “Tuvimos un año 2018 excelente, donde superamos el déficit del 2015, si bien este año no se pudo mantener la tendencia debido a las devaluaciones y lo ocurrido el 12 de agosto, el deterioro de las cuentas fueron muchos, pero por suerte hicimos los deberes y el daño no fue grande” explicó.

El Jefe Comunal brindó un emotivo y encendido discurso durante un acto cargado de sentimientos: “Pretendemos gobernar con valores, principalmente el valor de la honestidad”, comenzó diciendo marcando un rumbo que ha caracterizado estos últimos cuatro años de gestión. Asimismo agradeció a su familia, siempre presente, “Le pido a Dios sabiduría para poder llevar adelante este nuevo periodo. Y agradezco a mi familia que siempre me acompaña. A mis padres, que me transmitieron los valores que hoy ejerzo. También a mi abuela, gracias por tenerla y por estar acá abuela Paula” dijo. Acto seguido agradeció a la militancia y al pueblo de Alvear: “Gracias a todos los partidos, en especial a nuestra militancia de la UCR, sin ellos, hoy no estaríamos acá. Y muy especialmente a la sociedad que no legitimó con su voto. General Alvear es una gran familia, y debemos mantener unida a esa familia para salir adelante”.

En su discurso también se refirió a algunos ejes de gestión que se han desarrollado durante su primer mandato pero por sobre todas las cosas redobló la apuesta de cara a los próximos cuatro años: “Hay cosas que están bien encaminadas, es el caso del anillado eléctrico, una obra de más de treinta millones de dólares y es muy bueno que el EPRE haya tomado la decisión de realizarlo, se tienen que dar estas cosas grandes que permitan que General Alvear crezca más allá de los Gobiernos. Y así otros temas como el edificio de UGACOOP, el edificio Judicial. Estamos trabajando firmemente para recuperar el ferrocarril San Martín, la logística y el transporte es el eje del desarrollo regional, por eso también insistiremos en concretar la Ruta Nacional 188 Alvear-Malargüe. Debemos duplicar todo lo hecho en educación, cultura, ciencia y tecnología. Cloacas y viviendas, seguirán siendo los ejes de la obra pública, debemos llegar a cada vecino, porque la obra culminada es dignidad para cada alvearense. Ese es el camino para transformar la realidad de General Alvear y prepararnos para el mundo que viene”.

En materia de agricultura, ya se convocó al Consejo Departamental Agrícola: “Ese es un camino para darle valor agregado a nuestra agroindustria. Debemos recuperar a nuestro sector productivo” afirmó el intendente.

La defensa del agua y nuestros recursos no quedaron afuera de este encendido discurso, en este punto el Jefe Comunal, volvió a marcar su firme postura: “Se envió el proyecto de modificación a la legislatura, todo el mundo está embarcado en ese debate y esperamos que si la ley se termina modificando, sea algo racional y que permita los aportes de aquellos pueblos que no están de acuerdo en que se la modifique, tanto General Alvear, como San Carlos y Tunuyán, siempre vamos a preservar el agua, son esos temas en los que tenemos que construir a partir del diálogo, sin quedar aislados y no perder oportunidades”.

Finalmente, Marcolini llamó a todo el pueblo a empujar para el mismo lado, a demostrarle al mundo lo que podemos hacer cuando nos unimos como sociedad: “Vengo a decirle a los alvearenses, que si estamos juntos y aprendemos a escucharnos con objetivos que nos trasciendan podemos lograr mucho. Esa es la manera de volver a hacer a un General Alvear grande, pujante, en desarrollo y en crecimiento”.

F.B. (F.M. Viñas).