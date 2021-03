En las últimas horas, el Intendente Walther Marcolini solicitó la renuncia de seis funcionarios del Gabinete Municipal quienes dimitirán oficialmente de su cargo el próximo miércoles, jornada en la que el Jefe Comunal explicará los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

Fuente cercanas a F.M. Viñas confirmaron que Hugo Molina (Director de Inspección General), Carlos Pía (Director de Gestión Ambiental), Viviana Villatoro (Asesora de la Mujer y Desarrollo de las Familias), Juan Tieppo (Coordinador de la Asesoría de la Juventud), Ángel ‘Paqui’ Martínez (Director de Servicios Públicos) y José Luis López (Asesor de Desarrollo Económico) serán los funcionarios removidos tras renunciar a su cargo.

El miércoles 3 de marzo, el mandatario municipal oficializará los cambios y presentará a quienes ocuparán las vacantes, movimiento con el que busca ‘oxigenar‘ el gabinete, tal como sucedió a principios de 2020.

Las repercusiones en redes sociales no se hicieron esperar luego de este medio anticipara la información. El Ing. Hugo Molina posteó en su cuenta de Facebook: ‘A partir de hoy por decisión del Intendente dejé de ser Director de Inspección. Quiero agradecer a el personal de Bromatología, Veterinaria, Inspección, Defensa al consumidor por su dedicación y acompañamiento. Tocaron tiempos difíciles desde el 20 de Marzo del 2020 en que la pandemia nos obligó a reinventarnos y fuimos declarados esenciales para trabajar. Desde allí desarrollamos protocolos, atención del teléfono 24 hs intentando dar solución y explicar el alcance de cada decreto y resolución. Siendo entendido por algunos y no tanto por otros, pero siempre de cumplir la función. A cada uno que di la respuesta adecuada para eso estábamos y a los que no se hizo lo imposible. Un lugar que trate de honrar a pesar de arriesgar Salud. Vuelvo a repetir el agradecimiento a quienes estuvieron. Gracias‘. (SIC)

Por otra parte, Carlos Pía publicó: ‘Queridos amigos y compañeros de trabajo de la Municipalidad de General Alvear. Quiero agradecer el acompañamiento y el esfuerzo que ponen para llevar adelante la gestión. Agradezco inmensamente a la Cooperativa Anulén Suyai, al personal de la Dirección de Gestión Ambiental, del Trapal, del Vivero de Recursos Naturales y al personal de la planta de Residuos Sólidos por su compromiso. Mi reconocimiento a todo el personal administrativo, talleres y de calle por tanta colaboración. De todos me llevo un excelente recuerdo. Espero haber podido cumplir con mis obligaciones de servir a la sociedad al ejemplo de mis padres. Me llevo sólo el afecto de todos, que para mi es mucho. Agradezco a mi familia por tanto. Son todo para mi. Los abrazo. Gracias‘. (SIC).