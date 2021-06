El Intendente Walther Marcolini recorrió puntos en nuestro Departamento donde se están desarrollando diferentes operativos relacionados a la vacunación Covid-19 y Antigripal, como también inscripción para la certificación IMC y atención psicológica.

Desde que comenzaron los operativos, la vacunación Covid-19 se realiza en el vacunatorio del Hospital Enfermeros Argentinos según el cronograma de inscripción que corresponda, pero desde este lunes 31 de mayo, y gracias a la gestión de Marcolini junto a la Ministra de Salud de la Provincia Ana María Nadal, se vacunará a los empleados municipales de las áreas de recolección y tratamientos de residuos.

“La vacunación es la herramienta principal para la lucha contra el Covid, hemos podido comenzar a vacunar a nuestro personal esencial, que está compuesto especialmente por el personal de servicios públicos, que tiene a cargo la recolección de residuos, los inspectores que están en contacto permanente con la gente, personal que realiza la desinfección en los cajeros. Todo esto nos permitirá mejorar la inmunidad de nuestro personal y cuidarlo”, expresó el mandatario municipal.

Es importante destacar que la totalidad de los empleados municipales recibirán la vacuna antigripal. En total 150 empleados municipales y 20 de Anulen Suyai tienen acceso a las vacunas que se aplicarán desde el 31 de mayo en el Vacunatorio Central. Recordamos que 10 empleados municipales que desempeñan tareas en lo cementerios, ya fueron vacunados en los últimos días.

Asimismo en el SUM del Bº Zangrandi continuó el Operativo para la inscripción para obtener el certificado de IMC, inscripción a Vacunas Covid-19 e inscripción a Vacuna Antigripal y atención psicológica

Tras los últimos nueve días en los que se implementaron medidas más estrictas, este lunes los niveles de actividad vuelven a flexibilizarse, el intendente expresó: “Debemos entender que esta pandemia no ha terminado, no ha pasado, sabemos que la ocupación de camas UTI ha bajado, que los contagios han bajado, pero esto no ha terminado, también es importante que la gente vaya a hisoparse y para eso el Estado está saliendo a distintos lugares, como el operativo que se hizo días atrás en Canalejas”.

Por su parte Analía García, de Municipio Saludable, confirmó que ya hay más de 640 personas que han participado en todos los Operativos: “Empezamos con la vacunación antigripal para empleados municipales en los Distritos de Oeste y Carmensa, pero también seguimos en el Bº Zangrandi con la inscripciones para la vacuna Covid-19 para mayores de 55 y mayores de 18 con factores de riesgo, inscripción para vacuna antigripal, certificación IMC para personas mayores de 40 años con obesidad II y III y turnos para atención psicológica, este Operativo continúa este martes 1 de junio lo estaremos haciendo en el Bº El Desvío a las 9h, en la escuela Pacheco”. Es importante destacar que estos Operativos se hacen en conjunto con el Concejo Deliberante, distintas áreas del Municipio, el Hospital, el Área Departamental de Salud.

El Delegado de San Pedro del Atuel Jorge Pérez, se mostró satisfecho con la vacunación al personal municipal en el distrito: “Alrededor del 70% de los empleados ya se hay vacunado hoy con la antigripal, hay algunos que tienen que esperar sus 15 días porque han sido vacunados con la de Covid-19. Esto es una muestra más de darles tranquilidad a los empleados, porque además estar hoy colocando la antigripal a todos, los empleados de recolección están en estos momentos en el vacunatorio colocándose la vacuna del Covid-19”

Lo mismo ocurre en Alvear Oeste, donde el delegado distrital Mariano Varela dijo: «En este momento estamos en el Barrio Zangrandi con la inscripción para obtener el certificado de IMC, para Vacuna Antigripal y atención psicológica. También nuestros empleados de la Delegación pudieron acceder a la vacuna antigripal en la mañana de hoy, como los empleados que están en el hospital colocándose la del covid-19″.