El Intendente Walther Marcolini recibió a productores locales que han sufrido abigeatos en los últimos días y que luego de convocarse en el Monumento al Gaucho se movilizaron hasta el Palacio Municipal con un petitorio solicitando mayor celeridad de la justicia.

Montados a caballo se reunieron cerca de las 10hs en el monumento ubicado en Avenida Alvear Este, frente a la estación de servicio, y se desplazaron por la principal avenida céntrica hasta llegar a la Municipalidad donde dialogaron con el Jefe Comunal y acordaron avanzar en soluciones para combatir esta problemática.

En un marco de profundo respeto, tal como lo había anticipado Ceferino Gil en diálogo con F.M. VIÑAS, uno de los autoconvocados leyó en voz alta el petitorio, que reza: ‘Señor Intendente hemos llegado hasta este lugar reconociéndolo como máxima autoridad departamental. Nos hemos convocados con vecinos, centros tradicionalistas, agricultores y gente que queremos un cambio en Alvear respecto al robo de ganado que se ha incrementado notablemente‘.

Párrafo a parte, el comunicado señala: ‘Nuestro pedido es que los fiscales actúen de forma inmediata ya que la Policía se ve impedida de su accionar. Quisiéramos que el Ministro de Seguridad venga al departamento para que conozca las necesidades que tenemos. Rogamos que la defensoría de dichos animales entre en vigencia ya que los animales son faenados. Agradecemos a la Policía Rural porque se ha movido de forma correcta lo cual no fue así con la Policía de Mendoza‘.

Prosiguiendo con el reclamo, Gil reseñó que cuando acudió a radicar la denuncia luego de sufrir el robo de sus tres caballos ‘lo llamaron al Ayudante Fiscal Martinelli por teléfono pero no atendió, tenía su celular apagado por lo que no resolvió nada por eso le pedimos, Señor Intendente, que gestione que los fiscales y jueces actúen‘, y en la misma línea cuestionó: ‘No se olviden los miembros de la Justicia que son empleados del pueblo que se les ha dado ese lugar para que actúen porque por más policías que tengamos sin la actuación de la Justicia no se puede intervenir‘.

‘Le agradecemos Intendente profundamente por habernos recibido y escuchado‘, culminó Ceferino a lo cual el Jefe Comunal respondió: ‘Gracias a ustedes por venir, necesitamos trabajar con las personas afectadas pero los animales deben estar registrados conforme lo indican los procesos judiciales por eso desde el Municipio los ayudaremos a que regularicen esa situación en conjunto con la Dirección de Ganadería’.

El mandatario municipal aseguró que en conjunto con el Comisario Departamental y los miembros de la Justicia para avanzar de forma concreta contra estos hechos de inseguridad.

Luego de entregar el petitorio, Gil expresó a través de nuestro medio: ‘Nos dimos cita en este lugar para hablar con el señor Intendente a quien le agradecemos porque nos ha atendido muy bien y queremos avanzar en solucionar este inconveniente‘.