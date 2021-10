El intendente designó a la Lic. Tania Rocasalvo como nueva Asesora de Discapacidad de General Alvear en lugar de Roberto Castillo, quien accedió al retiro por jubilación.

En diálogo con F.M. VIÑAS, el Intendente Walter Marcolini explicó: ‘Tenemos la enorme expectativa de incorporar una mujer joven que tiene experiencia en el tema y esperamos que desde ahora en más una nueva etapa en la asesoría junto a todo el equipo que viene trabajando, es un equipo con mucho conocimiento y con mucha labor social’.

‘Esperamos está una nueva etapa en un sector tan sensible de nuestra comunidad y dónde hay muchísimo trabajo para hacer y dónde se vienen realizando muchas actividades’, remarcó el jefe comunal.

Por su parte Tania Rocasalvo, quien ya comenzó a desarrollar sus actividades como Asesora de Discapacidad del municipio sostuvo: ‘Estuve trabajando varios años en centros de salud dónde se ven muchas patologías neurológicas y me sumo al equipo con muchas expectativas, muy contenta y ya hay actividades para realizar próximamente’.

‘Ahora me estoy adaptando, viendo cómo se están manejando y están trabajando muy bien chicos, estoy conociendo como como trabajan como es la dinámica, charle, me estuvieron comentando y me estaré adaptando en estos días’, agregó al final la Lic. Tania Rocasalvo.

Se tienen programadas actividades como una charla para acompañar a la familia de los niños con autismo a cargo del Dr. Ruggeri, la primera el día 23 de octubre y la segunda el día 20 de noviembre se llevarán a cabo en el Cine Teatro Antonio Lafalla y el día domingo 31 de octubre llevará a cabo una barrileteada a nivel mundial para visibilizar la neurodiversidad.