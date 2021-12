El Intendente Walther Marcolini hizo un balance positivo del 2021 en el que destacó la optimización de recursos para seguir avanzando en obras beneficiosas para el departamento y habló de los condicionantes externos entre los que figuran la inflación y la pandemia.

En diálogo con Puntos de Vista, de F.M. Viñas, Walther Marcolini expresó: «Superamos un año muy difícil por la pandemia, que especialmente durante el mes de abril y mayo fue complejo para General Alvear». Y en ese sentido, advirtió: «Hay que estar atentos con los casos positivos diarios que han aumentado. La pandemia no ha terminado y tenemos que seguir cuidándonos a pesar de que han vuelto las fiestas y los espectáculos».

Asimismo, incluso en este contexto negativo, el Intendente resaltó: «Estamos conformes por haber alcanzado una serie de objetivos en el medio de esta situación en el que, para sorpresa nuestra incluso, vamos a terminar ejecutando un presupuesto menor al votado por el Concejo Deliberante, ya que el impuesto inflacionario debería habernos generado más ingresos». Con un gasto de 1350 millones de pesos, en relación a los 1680 millones aprobados en el HCD, este fue otro obstáculo al que se sobrepuso el gobierno.

En cuanto al panorama general de la economía en Argentina, el Licenciado acotó: «Hay un efecto rebote, pero todavía no podemos hablar de economía de recuperación porque esto se da cuando hay más de tres trimestres continuos de crecimiento». En este sentido, aclaró: «Nosotros vivimos de la copartipación provincial y nacional. Si caen los ingresos, eso se siente en el presupuesto. Para entender eso y lo que implica hay que adentrarse en la política fiscal». Por lo tanto, si crecimiento económico, no alcanza la presión impositiva (alta en nuestro país) ya que no alcanzará la recaudación.

De todas formas, tras dos años consecutivos con pérdidas de $300.000.000 producto de la pandemia, Marcolini igualmente apuntó a que hubo un avance continuo en obras. «De cara al próximo año tenemos un panorama mucho más cierto con la entrega de 200 viviendas nuevas que se agregarán a las que están en ejecución y las que se van a empezar a construir en enero y febrero», expresó el Jefe comunal y cerró: «Estamos en un programa muy importante de urbanización en el tema vivienda con un anuncio que voy a hacer en el inicio de sesiones ordinarias».