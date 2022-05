Las declaraciones del presidente Alberto Fernández en La Pampa anticipando que laudará en contra del avance del proyecto multipropósito Portezuelo del Viento generaron en Mendoza repercusiones por parte de referentes de la oposición como del oficialismo. Al respecto se refirió el Intendente Walther Marcolini, quien cuestionó el ‘desconocimiento y el desprecio del gobierno nacional para con nuestra provincia‘.

‘Las cuatro provincias por donde pasa el río Colorado me pidieron que hagamos un estudio de impacto ambiental sobre los efectos que generará Portezuelo del Viento y yo voy a hacer lugar a eso‘, dijo este martes Fernández, ante la mirada del gobernador Sergio Ziliotto. ‘Los ríos no son propiedad de nadie. Son propiedad de los argentinos que la necesitan. Lo que debemos hacer es gestionarlos. ¿Alguien es dueño del agua? No, el agua es de todos‘, sumó el presidente. Y remató, con lo que puede considerarse el fin de la obra proyectada en Mendoza: ‘Por eso, habilitaré el estudio de impacto ambiental‘.

En medio del descontento generado en Mendoza por la determinación del mandatario nacional, el Intendente Marcolini en diálogo con F.M. VIÑAS consignó que ‘se trata de un ataque sistemático de parte de la presidencia a nuestra provincia donde en este caso clausura la obra de Portezuelo y el Trasvase del Río Grande al Atuel generando doble perjuicio‘.

Con el actual panorama ‘La Pampa se envalentoná y avanzará, sin fundamentos, exponiéndonos a los alvearenses a otro conflicto que es por el Río Atuel’, indicó el mandatario departamental. Y consideró que ‘Mendoza deberá analizar si seguir formando parte del COIRCO ante la constante embestida por parte del gobierno nacional, porque esta decisión de Fernández tiene un trasfondo político‘.

‘El beneficio era para el país pero este gobierno nacional no tiene visión de absolutamente nada’

‘Volver a hacer un estudio de impacto ambiental llevará dos o tres años más sume a la oposición constante del resto de los gobernadores del COIRCO, que son peronistas‘, agregó el intendente municipal, además de criticar la falta de conocimiento del gobierno nacional ‘ante la crisis energética que atraviesa nuestro país están coartando la posibilidad de generación energética además de facilitar que el agua continúe desperdiciándose‘.

Respecto al plan B del gobierno de Mendoza ante la imposibilidad de avanzar con la construcción de Portezuelo, Marcolini señaló que ‘el gobierno provincial deberá analizar la situación rápidamente para desarrollar otras obras frente a este cambio de escenario‘.

F.B.