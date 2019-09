El Intendente Municipal, Lic. Walther Marcolini, cerró la campaña 2019 en F.M. Viñas este jueves realizando un balance de lo que dejó el proceso previo a las Elecciones del próximo domingo 29.

Frase destacada: “Ese estado presente, ordenado y austero le ha garantizado la seguridad a los vecinos que pagan las tasas municipales y ven que son bien invertidas en General Alvear”.

Walther Marcolini, quien conduce los destinos de General Alvear desde 2015, tras ganarle la pulseada a Juan Carlos De Paolo (2003-2015), aseguró que le “hubiera gustado ver una campaña distinta, a la altura de poder debatir un proyecto de departamento con ideas y proyecciones. Se ha terminado mal y me preocupa porque ha sido amenazada la Directora de Cultura (Liana Piedrafita) a través de un mensaje intimidatorio que le dejaron en su domicilio particular en Bowen por lo que está trabajando Policía Científica”.

“No es la forma en tiempos de democracia, después de lo que nos costó conseguirla y consolidarla, donde estos procesos tienen que ser de tranquilidad y la sociedad debe dirimir claramente en función de proyectos, ideas y antecedentes por eso abogo para que se tranquilicen porque no es el camino de construcción de Alvear. Con mi equipo garantizamos hombría de bien, honestidad, transparencia en el manejo de los recursos públicos, cero corrupción porque no hay una sola denuncia”, aseveró Marcolini.

“Sabemos que somos servidores públicos, hay cosas que salieron y otras que no pero somos gente de bien y en ese plano de igualdad queremos que sean las campañas electorales y que sea el destino de nuestro Alvear: sin droga, sin mafiosos que creen que tienen derecho a asustar a la población, generar pánico creando estados caóticos previo a los procesos electorales, sin mafiosos que transiten libremente en la sociedad. Pensamos en nuestro agricultores, empresarios, emprendedores, comerciantes y trabajadores vivan tranquilos acorde a lo que la gente de bien desee”, expresó el Intendente.

Asimismo el Jefe Comunal puntualizó: “Nuestra propuesta de gobierno es: profundizar lo que se ha hecho como la obra pública puesta al servicio de mejorarle la calidad de vida a los vecinos; estar en cada uno de los barrios presentes donde la población necesita que sus demandas sean escuchadas; avanzar con los servicios centrales como el agua potable, las cloacas, la electricidad y el gas natural”.

Respecto al parque automotor, destacó que se encuentra “renovado y funcional a las necesidades que tiene el municipio para brindar los mejores servicios en cada área. Conseguimos que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación nos donara un camión atmosférico y hoy están al día. La maquinaria pesada es otro ejemplo que con aquellos créditos de devolución del 15% de la Anses se han utilizado solo para bienes de capital permitiendo que en cada distrito destinemos un camión cero kilometro, antes nunca visto en la historia. Otro ejemplo es la motoniveladora nueva para el campo dependiendo de Vialidad Provincial y del Gobierno de la Provincia”.

F.B. (F.M. Viñas).