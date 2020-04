El intendente Walther Marcolini brindó una conferencia en directo a través de los medios de comunicación y Facebook Live, en donde llamó a la población a tener conciencia frente al COVID 19: “Lo peor vendrá entre abril y mayo”, aseguró.

Este viernes la población acudió masivamente a las entidades bancarias del departamento, frente a esto el intendente Walther Marcolini aseguró haber sentido una profunda decepción ya que: “Todo el esfuerzo realizado para contener la pandemia, hoy lo estamos tirando por la borda ya que la gente está movilizándose masivamente en las calles” aseveró.

Asimismo aclaró que el Estado Nacional decidió que este fin de semana los bancos abrirán sus puertas y agregó: “No tiene ningún sentido hacer colas desde las cinco de la mañana, ni que las personas mayores vayan al banco si tienen tarjetas y pueden operar por cajeros automáticos”.

En este sentido es importante aclarar que, si bien Mendoza cuenta con una baja tasa de infectados, todavía estamos en una etapa crítica de la pandemia y de alto riesgo: “Según la previsión realizada por el Gobierno Nacional, en nuestro país se llegará a los 200 mil casos de coronavirus en los meses de abril y mayo, y en nuestra Provincia se alcanzarían ocho mil casos, y de allí se distribuye de manera proporcional a los departamentos. Nosotros somos una isla todavía, pero no podemos arriesgarnos tanto, ni jugar de esta forma con nuestra salud y con los inconvenientes que esto trae para un sistema sanitario que no está preparado, por más esfuerzos que se realicen”, dijo el intendente, quien aprovechó para felicitar la tarea que están realizando desde el hospital Enfermeros Argentinos y el Área Departamental de Salud.

A partir de mañana estará trabajando la Policía de Mendoza y la Policía de Tránsito estarán ordenando las filas que se formen en las entidades bancarias, para garantizar que se respete la distancia correspondiente. Otra medida tomada por el Municipio, se continuará con la desinfección en esos sectores del departamento.

En otro sentido, el intendente Walther Marcolini se refirió a la autorización que el EPRE brindó a Cospac en Bowen y Cecsagal en General Alvear para que habiliten bocas de pago se sus facturas de energía eléctrica. En este marco aseguró que hay un contacto permanente con ambas cooperativas para que garanticen las medidas de protección, además el Municipio dispuso un horario reducido de atención con el objetivo de que no haya tanta circulación de gente en la vía pública.

Desde el Gobierno Provincial se espera que la cuarentena comience a flexibilizarse paulatinamente tras Semana Santa, para mantener un control en lo sanitario pero a la vez dar respuestas mínimas en lo económico para una sociedad que debe seguir funcionando.

En cuanto al funcionamiento de la Comuna, el intendente destacó que la recolección de los residuos tipo A continuará hasta fin de año realizándose día por medio, y el mismo personal será afectado, junto a trabajadores de otras áreas, a la limpieza de las hojas en esta epata Otoño – Invierno. Por otro lado habrá un congelamiento en todo tipo de vacantes y de contratos de locación de servicios ya que actualmente hay una caída del 50% en la recaudación, lo que afecta el normal funcionamiento del Municipio.

Cabe destacar que el Comité de Crisis, en conjunto con el Gobierno de la Provincia, se están estableciendo áreas de internación alternativas en caso de que se desmadre el contagio, según la tendencia que establecieron desde la Provincia para los meses de abril y mayo, estas áreas serán el Polideportivo Deportistas Alvearenses y el Jardín Nucleado frente al hospital, además de otras áreas en los distritos: “Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles pero esto depende muchísimo de que tomemos conciencia”

Finalmente el Jefe Comunal pidió: “Quiero pedirle la colaboración a cada alvearense, nos queda una semana, de la cual dos días no son hábiles, que cumplamos la cuarentena en casa, esto es fundamental. Tenemos que saber, con todas las letras, que lo peor de la pandemia del Coronavirus aún no ha llegado, y que según lo previsto por el Estado Nacional, los efectores de salud y el Gobierno Provincial, que la pandemia tiene un crecimiento que no se puede detener, vamos a tener casos de internación, casos de gravedad extremos y casos en los que llegarán a recuperarse, que ojalá sean los más, pero tendremos fallecimientos, por eso es fundamental cuidarnos, evitar estar en la calle y saber que no estamos de vacaciones”.

F.B.