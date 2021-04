El Intendente Walther Marcolini formó parte de la reunión virtual entre los mandatarios municipales y el Gobernador Rodolfo Suarez donde tras analizar el avance de la pandemia trazaron líneas de acción que ayuden a mitigar el avance de la segunda ola de Covid-19 que estarán vigentes desde este martes por el espacio de 21 días.

Luego del encuentro, se decidió sumar una hora más de restricción horaria en la provincia. De esta manera, la alerta sanitaria comenzará a las 23:30 hs. y finalizará a las 5:30 hs. La medida será publicada esta noche en el Boletín Oficial y comenzará a regir el martes 27 de abril.

Además, el intendente Marcolini le solicitó al Gobernador que se tomen medidas exclusivas para el departamento de General Alvear debido a la condición sanitaria actual: ‘Le solicité nuevas medidas que respondan a la situación sanitaria local, además de la restricción horaria para toda la provincia‘, anticipó Marcolini en sus redes sociales.

En conferencia de prensa el Intendente sostuvo que estos son los días más difíciles desde que comenzó la pandemia: ‘Hemos tomado medidas que evidentemente no alcanzan. Hemos ensayado medidas con entidades como la Cámara de Comercio pero la solidaridad no se ejerce de la forma que esperábamos y muchos comercios no cerraron a las 19:30 hs.‘, señaló.

Para minimizar la circulación comunitaria del Covid-19, el Jefe Comunal anunció una batería de medidas para los siguientes rubros y actividades:

Se suspenden las reuniones sociales en domicilios particulares u otros espacios cerrados durante los próximos 21 días por ende no se podrán realizar cumpleaños, casamientos, aniversarios y festejos familiares.

Los comercios céntricos y supermercados deberán atender hasta las 19:30 hs.

Los comercios de proximidad (barriales) atenderán hasta a las 21:00 hs.

Locales gastronómicos permanecerán abiertos hasta las 23:30 hs.

Las actividades deportivas en clubes y canchas de Futbol 5 deberán cerrar a las 19:30 hs, con estricto control para que se cumplan los protocolos.

Gimnasios, con protocolo y porcentaje de factor ocupacional, deberán cerrar a las 21:00 hs.

Actividades religiosas deberán realizarse con el 10% del factor ocupacional hasta las 19:30 hs.

Cierran durante 21 días las áreas municipales que tienen contacto con visitas y turistas como Bodega Faraón, Costanera Alvear y el Polideportivo techado (solo se podrá utilizar la pista de atletismo).

Se pidió al Gobierno de Mendoza el cierre del Casino Provincial Anexo Alvear.

Al ser consultado por F.M. VIÑAS sobre los controles para garantizar el acatamiento a las nuevas medidas, indicó: ‘Vamos a seguir controlando con las fuerzas de seguridad el cumplimiento de las medidas establecidas por lo que solicitamos a la ciudadanía el acompañamiento en tomar conciencia y cumplir con estos protocolos‘.

‘La única forma es que baje el nivel de contagios‘, aseguró, y en la misma línea subrayó: ‘Esto se ha consensuado con los profesionales de la salud a quienes acudimos para saber cuáles son las necesidades que tenemos. Por eso quiero agradecer eternamente a las autoridades y profesionales del hospital local y las dos clínicas privadas porque son ellos quien se han puesto al hombro esta situación. Tambien agradezco al Ministerio de Salud de la Provincia por los recursos que nos está brindando pero llegará un momento donde eso no será suficiente ante el crecimiento de casos positivos‘.

Finalmente anunció que se comprarán tres respiradores y desde la empresa que los comercializa se ha donado un cuarto para el Hospital ‘Enfermeros Argentinos’: ‘La segunda ola es agresiva y produce muertes por eso les pido colaboración y mayor conciencia para salir juntos de esta situación. Apelo a Dios para que bendiga a todos los alvearenses‘, concluyó.