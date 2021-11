Minutos después de las 21hs, cuando se conocieron oficialmente los resultados provisorios del escrutinio confirmando los rumores de una nueva victoria del Frente Cambia Mendoza sobre el Frente de Todos, el Intendente Walther Marcolini pronunció un encendido discurso ante los militantes del radicalismo convocados en el Comité Departamental.

En el Frente Cambia Mendoza ya manejaban previamente los números que terminó de confirmar la Cámara Nacional Electoral adjudicándose el oficialismo el 37,6% de los sufragios, es decir, 8.628 votos. Por su parte, la segunda fuerza logró alcanzar el 25,3% de lo votos (5.818), Partido Federal 13,4% (3.085), Partido Verde 11,7% (2.704) y Vamos Mendocinos 11,6% (2.681).

‘Una vez más en todos los distritos del departamento y en Ciudad ganamos esta elección por lo que desde 1983 a la fecha, en General Alvear un gobierno gana todas las elecciones‘, resaltó el Jefe Comunal, quien señaló que es el resultado del ‘compromiso, trabajo, transparencia, austeridad para ejercer la función pública frente a todos los derrotistas y quienes quisieron llevar un mensaje de enfrentamiento con la sociedad alvearense‘.

Acto seguido ‘consagró‘ a Hernán Climent, Alejandra Torti y Adrián Caltabiano como concejales electos y a José Vilches como Diputado Provincial electo: ‘Este gran respaldo de la ciudadanía alvearense a esta gestión pero, quédense tranquilos, que tenemos los pies sobre la tierra ya que sabemos que no es un cheque en blanco porque les aseguró que vamos a seguir trabajando por nuestro departamento pese a la economía nacional que no ha ayudado en ningún momento‘, agregó.

‘Cuando uno tiene objetivos claros, el camino es perseverar, perseverar y perseverar’

Marcolini agradeció a los sectores que conforman el Frente Cambia Mendoza como la UCR, el PRO y a Cambia Ya: ‘El triunfo en Mendoza es categórico y eso obedece al trabajo que se ha hecho en las gestión provincial y local. Es un momento de inflexión para la Argentina ya que cambia la composición del Senado de la Nación obligando al oficialismo nacional a dialogar y en los consensos se avance al país que buscamos. Eso no tiene que hacer reflexionar porque queremos un país previsible, no queremos ser Venezuela o Nicaragua‘, subrayó.

El mandatario municipal, y presidente de la UCR local, aseguró que se continuará trabajando en ‘la lucha contra la inseguridad, la agenda de desarrollo, la obra pública como la Delegación de Carmensa, la plaza de Alvear Oeste que será inaugurada el 3 de diciembre‘.

En su alocución, Marcolini llamó a sus funcionarios a ‘redoblar el esfuerzo y hacer una introspección para mejorar y hacer lo que resta por hacer‘, y sostuvo: ‘Agradezco al pueblo de Alvear por entender el esfuerzo realizado en medio de años duros pero vamos avanzando de a poco. Tengo la certeza de que con Hernán, Alejandra y con Adrián acompañando a nuestros concejales en función vamos a garantizar la gobernanza construyendo un departamento mejor‘.

‘Es la gran política arquitectónica la herramienta de transformación’

En este sentido, anunció que convocará al diálogo a los partidos políticos opositores para ‘consensuar sobre los destinos de General Alvear y animarse a consolidad la democracia en base al diálogo y no a las chicanas‘.

Finalmente, invitó a las fuerzas políticas y a los sectores que conforman el Frente Cambia Mendoza a ‘no seguir diciendo que quienes hacemos política de un lado o del otro no somos políticos porque todos metemos los pies en el barro, todos somos políticos, yo soy político a mucha honra y esta transformación se hace desde la política no en contra de la política. Lo que tenemos que mejorar es la calidad de la representación política y eso buscamos todos‘.