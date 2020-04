El Intendente Walther Marcolini dio a conocer que el envío de una nota al Gobernador de la Provincia de Mendoza Rodolfo Suárez, donde solicita la habilitación para funcionar a nuevas actividades a la vez que se restringe la circulación al 50%.

Con esta medida se busca reactivar la economía pero preservando lo conseguido hasta el momento con el cumplimiento de la cuarentena, es por ello que si bien se solicita la habilitación de nuevas actividades, con un estricto control de las medidas sanitarias, también se restringe la circulación a un 50%: “Estamos entrando en una fase muy peligrosa de contacto pero tenemos que administrar la salida para que no colapse la economía y tenga un nivel de normalidad” manifestó el intendente Walther Marcolini en una conferencia de prensa online.

Ante ello es que se propone que, a partir del día Miércoles, actividades como comercios que no se encontraban exceptuados hasta el momento, peluquerías, inmobiliarias, y otros negocios puedan abrir sus puertas, más los comercios que ya estaban exceptuados, la obra pública y privada, cumpliendo con el estricto Protocolo de Saneamiento para Comercios, del cual General Alvear es pionero y ejemplo para el resto de la Provincia. Además los controles se reforzarán con el objetivo de cuidar a la población, en este sentido el intendente fue claro al decir que: “Hasta el día miércoles la cuarentena se respetará como hasta el momento”.

Teniendo en cuenta esta medida y a sabiendas de que a partir del día miércoles tendríamos un nivel de actividad mucho mayor, y como consecuencia un flujo mayor de personas en las calles, es que se la circulación se restringirá en un 50% dependiendo de la terminación en el número de DNI de los vecinos. Es así que los documentos finalizados en 1,2,3,4 y 5 podrán circular los días Lunes, Miércoles y Viernes, en tanto que los DNI culminados en 6,7,8,9 y 0 podrán hacerlo los días Martes, Jueves y Sábados. Los domingos por la mañana tendrán habilitación los números impares y por la tarde los pares. Esta medida condice con el anuncio del Gobierno de la Provincia que brinda la posibilidad de realizar caminatas recreativas a solo 500 metros desde el el lugar de residencia, siempre y cuando se cumpla con los días habilitados por la terminación del DNI

Cabe destacar que esta reglamentación sobre la circulación es para el público en general que vaya a realizar compras o contratar servicios de cualquier tipo, quedando exceptuados los trabajadores de cada actividad.

“Esto nos lleva a asumir riesgos de que podemos caer en un contagio importante, y teniendo en cuenta el invierno, tenemos que ser muy cuidadosos y estrictos con el protocolo sanitario en los comercios y en cada uno de los locales habilitados” dijo el intendente Walther Marcolini quien agregó que recibió notas por parte de la Cámara de Comercio y comerciantes independientes, quienes realizaron sugerencias para la apertura de los negocios. En cuanto al horario de apertura, Marcolini aseguró que se respetará el horario de 8 a 18 hs, dejando en manos de cada comerciante el disponer de un cierre al mediodía para que los empleados puedan almorzar y teniendo en cuenta que, por nuestra cultura como sociedad, no se suele circular en el horario del mediodía.

Para el cumplimiento de estas normativas es necesaria la colaboración de la población, pero también se van a implementar multas para quienes no cumplan, en el caso de aquellos que no respeten las salidas para actividades recreativas dependiendo de su DNI la multa es de 5000 pesos, para el comercio que atiende a personas que no cumplen con la terminación del DNI la multa se eleva a diez mil pesos. “Tenemos que tener en claro que necesitamos la colaboración del comercio y de las actividades que se habilitan para poder cumplir con lo dispuesto por la Nación y lograr el 50% de circulación. Apelamos a la conciencia de la gente y de los comercios, por eso tenemos que ser muy conscientes de los pasos sanitarios, las caminatas recreativas con tapabocas, no se puede salivar en espacios públicos, cuesta controlarlo y hay que apelar a la conciencia de cada uno, y recordar que no se puede trotar solo caminar” expresó Marcolini.

Finalmente el intendente apeló a la conciencia de todos los alvearenses, vecinos y comerciantes; y renovó su pedido a los concejales para aprobar el endeudamiento para activar la obra pública, el empleo, el compre local y la actividad económica, que se tratará esta semana: “Apelamos a la buena voluntad de los concejales para que el Municipio pueda tener un paquete de obra pública para reactivar el nivel de actividad económica y la demanda agregada, que es algo que necesitamos, pero tenemos que estar todos de acuerdo y consensuar estas políticas para salir adelante”.

F.B. (F.M. Viñas)