La primavera comenzará con precipitaciones inferiores a lo normal en la provincia. Se trata de previsiones para los meses de agosto, septiembre y octubre.

Según el pronóstico para ese trimestre elaborado por profesionales del Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones (que incluyen tanto nieve como lluvias) en la zona de Cuyo serán inferiores a lo normal o normales.

Se trata de meses en los que aún se esperan nevadas en la cordillera mendocina, por lo que habrá que seguir cómo evoluciona esa situación, luego de un julio muy nevado que mejoró la sequía del año pasado. Sin embargo, agosto no comenzó tan generoso en esa materia y se han registrado temperaturas superiores a lo esperado en esta época.

Por eso, al finalizar este trimestre se sabrá definitivamente cómo estarán de agua los ríos mendocinos en la temporada venidera.

En cuanto a temperaturas, todo Cuyo y algunas otras zonas del suroeste argentino no muestran ninguna tendencia en particular. El SMN lo explica así: “El área en blanco corresponde a Climatología e indica que no hay una categoría con mayor probabilidad de ocurrencia”.

Se añade que no se descarta la ocurrencia de irrupciones de aire frío que provoquen descensos importantes de temperatura en forma temporaria. Se sugiere mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal, y eventuales avisos por bajas temperaturas.

El informe también resume que se observan regiones donde las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos indican diferencias en cuanto a las probabilidades en el pronóstico estacional.

A.C.