El IES 9-007 ‘Dr. Salvador Calafat’ se encuentra en proceso de definición de la ‘Oferta educativa’ 2020 y ya cuenta con las inscripciones abierta con más de 700 alumnos inscriptos.

El rector del establecimiento, Lic. Mauro Torres, en el programa ‘Puntos de Vista’ comentó: “Estamos contentos con esto. Siempre hacemos el proceso de nivelación el febrero- marzo. Hay muchos a quien el proceso de ingreso le coincide con horarios laborales y por eso realizamos este proceso de inscripción adelantado. Hay quienes aún cursan en el secundario y van a cursar el pre asuman el estudio con responsabilidad”.

El objetivo de las inscripciones tempranas es que los alumnos inscriptos para realizar el pre, puedan asistir en horarios que les sean cómodos además de que conozcan la institución y las carreras que el establecimiento ofrece.

“Desde la DGE nos plantean a través de la Coordinación de Educación Superior es el análisis de: eficiencia interna, eficacia, inserción laboral, cuestiones presupuestarias y principios de equidad que son los puntos de análisis de cada institución para el armado de la oferta educativa. Nosotros hicimos el análisis y se resolvió desde el consejo directivo mantener la oferta actual pensando en la relocalización de agronomía en Real del Padre y la posible apertura de alguna otra oferta técnica como producto del cierre progresivo de recursos hídricos. Además realizaremos la unión de ‘Higiene y seguridad laboral’ y ‘gestión ambiental’ que serán una sola oferta”, manifestó.

Desde el Consejo Directivo del IES 9-007 se propuso un plan a 5 años donde se propone la apertura y cierre rotativo de algunas ofertas con una distribución territorial para la relocalización de algunas carreras a otros distritos destinado a quienes no pueden concurrir a estudiar al Departamento debido a la lejanía.

Respecto al rendimiento escolar de los alumnos cursantes del Instituto de Educación Superior explicó: “Hay una falta de hábitos estudio, no toman decisiones los alumnos. En el nivel superior cada uno puede ir construyendo su recorrido. Deben amoldarse a sus comodidades. Muchos alumnos no asisten a cursar por trabajo o por la familia pero deben avisar a preceptoría para que se les busquen los medios para que no se atrasen. Sentimos que hay algo que no terminamos de hacer bien, porque no asumen la responsabilidad”.

El IES “Salvador Calafat” también realizan una capacitación para alumnos de la institución llamada ‘Como rendir y no morir en el intento’ con el objetivo de brindar herramientas de estudio: “La idea es que los alumnos al momento de rendir un examen oral estén preparados, lo ideal es que para eso investiguen. Una vez que los alumnos entiendan la lógica y rindan bien. El taller está orientado al trabajo de oratoria para un examen oral. Se trabaja mucho en grupo en el aula pero no se traduce al momento de estudio. Mi consejo es que no estudien solos sino con otro o un grupo” manifestó Torres.

A modo de consejo para un mejor rendimiento aconsejó: “Deberían ir a escuchar los exámenes de los compañeros, son públicos. Uno aprende mucho, deben tomarse el tiempo de ir y ver como rinde otro e incluso pueden tomar apuntes de las preguntas de examen para luego saber cuáles son los puntos más importantes tomados. Son pequeñas herramientas que sirven”.

Añadió que la evaluación deber ser ‘por competencia’ es decir, un planteamiento que busca identificar, desde un marco contextual y conceptual, la importancia y utilidad de la evaluación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que no sólo se prepare al alumnado en conocimientos, sino también para afrontar situaciones de la vida.

R.B. (F.M. Viñas).