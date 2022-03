Este miércoles desde el gobierno de la provincia implemento el test del VPH como primera medida para abordar esta problemática que afecta a parte de la sociedad, está metodología será un cambio de paradigma ante la prevención de la enfermedad. Está medida abarca la franja etaria de mujeres mayores de 30 años hasta los 65 años.

Desde el Hospital Enfermeros Argentina se comenzará a trabajar en esta medida, siendo un cambio total de paradigma antes la prevención de este tipo de enfermedades, en la provincia se tenía tan solo dos medidas como herramienta de trabajo, la vacunación como medida primaria y luego el papanicolaou el que tiene una sensibilidad del 60%.

Hoy como primera medida será la realización de test del VPH, luego del resultado del PCR se realiza el papanicolau y se realiza la derivación correspondiente. En dialogo con F.M. VIÑAS, La Dra. Marcela Martin, señaló: ‘ Estás nuevas tecnologías es detectar el virus en el cuello del útero, en el flujo vaginal hasta que lo detecta el virus por PCR, lo que detecta es esto si tiene o no tiene el virus, el porcentaje de sensibilidad es del 99% es altamente sensible, es o no es’.

‘La prevalencia de este virus esta en el 50%, el 50% de la población lo tenemos, está incorporado muchas veces es pasajero, se lava solo y el mismo organismo lo elimina y nosotros no nos damos cuenta o puede quedar y lleva más tiempo o pasan dos años y ahí es cuando tenemos problemas que pueda provocar las lesiones en el cuello’, resaltó.

Se realizara a mujeres mayores de 30 años, ya que menores de está edad tienen mayor prevalencia y mayor posibilidad que desaparezca a diferencia de las mujeres mayores de 30 años. ‘Vamos hacer este método pero no es para toda la población vamos a tener este método como tamizaje primario es lo primero que va hacer la mujer, el PAP queda como segundo se va a empezar menos en este rango etario de 30 a 65 años’, finalizó.