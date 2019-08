Todos los meses, el Hospital Enfermeros Argentinos desarrolla acciones y cursos destinados a prevenir enfermedades y llevar una vida saludable. Concluye este mes la capacitación en reanimación cardiopulmonar prenatal y la próxima semana comenzará la campaña provincial de cáncer bucal.

A continuación se detallan las acciones previstas para el mes de agosto:

Reanimación cardiopulmonar (RCP) prenatal

El curso que finalizará este mes y se realiza cada dos años. La última cohorte estuvo integrada por personal de Guardia y Movilidad. Próximamente se realizará esta actividad con otros servicios afines.

Campaña provincial para prevenir cáncer bucal

Del 5 al 9 de agosto, se realizarán controles odontológicos en horarios de atención al público, en el marco de la campaña para prevenir el cáncer bucal.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se puede definir como la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales (de las encías), caries, pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial.

La buena higiene bucal proporciona una boca que luce y huele saludablemente. Esto significa que los dientes están limpios y no hay restos de alimentos; las encías presentan un color rosado y no duelen o sangran durante el cepillado o la limpieza con hilo dental; el mal aliento no es un problema constante.

Si las encías duelen o sangran durante el cepillado o la limpieza con hilo dental o usted sufre de mal aliento persistente, visite a su dentista. Cualquiera de estas infecciones indica un problema.

Semana mundial de la Lactancia Materna

A partir del 6 de agosto, en el salón de usos múltiples del hospital comenzará una charla debate sobre lactancia materna.

Está comprobado que cuando los padres, las familias y la sociedad apoya a las madres, las tasas de lactancia materna aumentan. Además, participarán escuelas primarias del departamento de General Alvear, realizando un concurso de collage donde el tema será la charla previa sobre lactancia materna.

