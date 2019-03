El Honorable Concejo Deliberante llevó adelante la primera Sesión Ordinaria del Período legislativo 2019. La misma se celebró en la mañana de este jueves 21 de marzo a partir de las 9:30 hs. en las instalaciones del salón “San Martín”.

La Apertura de Sesiones Ordinarias 2019 la realizó el Intendente Municipal Lic. Walther Marcolini la noche del pasado 11 de marzo junto con la presidente del Honorable Cuerpo, Alejandra Torti, cargo que ocupará durante el periodo 2019-2020.

Los ediles desde sus respectivos bloques estuvieron presentes en la sesión de esta mañana con nuevas propuestas y debates que formarán parte en el contexto Elecciones 2019, algo que se vaticina será intenso por lo que significa un proceso electoral en todo cuerpo legislativo.

En la Sesión del día de ayer quedaron designados los Concejales que serán Presidentes de Bloque para el Período Legislativo 2019.

Bloque UCR: Presidente Pablo Longo.

Bloque PJ: Presidente Myrna Osorio.

Bloque PRO: Presidente Sebastián Martínez Barón.

El Honorable Concejo Deliberante trató el siguiente orden del día:

1) Izamiento de la Bandera.-

2) Consideración de Acta de Fecha: 05-04-18; 19-04-18; 26-07-18; 08-11-18; 29-11-18; 03-12-18; 10-12-18; 17-12-18; 20-12-18; 07-02-19; 25-02-19; 28-02-19.-

3) Determinar Días de Sesiones del Cuerpo.

4) Informe Bloques Políticos sobre sus Autoridades: Cada bloque Político que compone el Concejo Deliberante, renueva su Presidente al inicio de un nuevo Período Ordinario. En esta sesión, los Sres. Concejales deberán informar al cuerpo legislativo, quienes serán los nuevos Presidentes de los respectivos bloques UCR, PJ y PRO.

5) Conformación de Comisiones Permanentes y Días de Reuniones

6) ASUNTOS ENTRADOS:

• Nuevos Proyectos presentados por los distintos bloques políticos que componen el HCD.

• Expedientes presentados por el Poder Ejecutivo Alvearense y respuestas a proyectos del HCD.

BLOQUE JUSTICIALISTA



CONCEJALES: Javier García, Myrna Osorio, Gustavo Vendramín y María Rosa Leico.

Myrna Osorio, Concejal justicialista, explicó que “e le dio ingreso a la gran cantidad de expedientes administrativos para darles tratamiento en las diferentes comisiones”, comentó la edil, quien además se mostró agradecida porque su bloque la escogió para ejercer la presidencia.

Respecto a las prioridades del Bloque PJ en este año legislativo, Osorio destacó: “Hemos presentado diferentes proyectos en esta sesión las prioridades son las mismas que forman parte de nuestro Bloque desde hace tiempo. Estar atento a la situación de cada alvearense y queremos ser la mejor voz para que no se haga tan duro este transitar consiguiendo a través de gestiones como funcionarios en conjunto o particular”.

“Es responsabilidad de cada uno de nosotros que el HCD tenga la función de mantenerse dentro de la calidad institucional. Ejercemos una banca gracias a los votos de cada alvearense por eso tenemos muy claro la función que estamos cumpliendo adhiriéndonos a la verdadera función del Concejo”, añadió.

“Haremos foco en el aumento exacerbado de los hechos delictivos que ocurren en nuestro departamento. Es clara la ausencia del Estado y de políticas que aseguren herramientas necesarias para evitar la realidad que estamos viviendo. Otro punto es el tema de adicciones y trabajaremos en las causas y en las consecuencias. No es justo que los vecinos se sientan presos en sus casas y no puedan salir por miedo a que delincuentes ingresen en su ausencia y les sustraigan sus cosas”, concluyó la Presidente del Bloque Justicialista.

PROYECTOS:

1. Pto. Resolución: Solicitar al Director General OSEP, aplicar en Gral. Alvear modalidad “No Cobro de co-seguro a afiliados de la Obra Social”.

2. Pto. Resolución: Solicitar al Intendente Municipal, permitir a productores locales vender sus productos en distintos puntos del departamento.

3. Pto. Resolución: Solicitar a Directivos del Correo Argentino urgente normalización de la atención en San Pedro del Atuel.

4. Pto. Resolución: Solicitar al Sr. Intendente Municipal incluir en el Plan de asfaltado de 2019 a Calle Alem Norte hasta Calle “F”.

5. Pto. Resolución: Solicitar al Intendente Municipal instalación columnas alumbrado público sobre Calle Centenario, desde calle “13” y Escuela Los Inmigrantes.

6. Pto. Resolución: Solicitar al Sr. Gobernador Lic. Alfredo Cornejo, revisar aumento del servicio Transporte Publico para el Departamento de General Alvear.

7. Pto. Resolución: Solicitar a los Entes reguladores de Energía Eléctrica, gas y agua implementar sistema automático de información al usuario.

8. Pto. Resolución: Solicitar a la Dirección Provincial de Vías y Medios de Transporte, estudio factibilidad en colocación reductores de velocidad en calle Centenario entre Calle “10” Y “16”.

9. Pto. Resolución: Solicitar al Delegado del Departamento de Vías y Medios de Transporte, disponga urgente reparación semáforos en calle Ing. Lange y “G” de Gral. Alvear.

10. Pto. Resolución: Solicitar al D.E. Municipal informe inversión, ingresos y gastos de funcionamiento de “Costanera Alvear”.

11. Pto. Resolución: Solicitar D.E. Municipal planificación y obra de remodelación plaza B° “El Tanque”.

12. Pto. Resolución: Solicitar al Ministerio de Seguridad, recuperar modo de información a periodistas de Gral. Alvear.

13. Pto. Resolución: Solicitar a la Dirección General de Escuelas, aumento de presupuesto para refrigerio en todos los establecimientos educativos.

14. Pto. Resolución: Solicitar el D.E. Municipal, a través de la Dirección de Inspección Municipal cumplimiento Ordenanza 4528.

15. Pto. Ordenanza: Creación de lactarios en los edificios municipales del Dpto. Gral. Alvear.

16. Pto. Resolución: Solicita informe situación Cuenca Río Atuel por Fracking.

17. Pto. Resolución: Solicita reiterar pedidos de señalización ingresos a ruta nacionales.

18. Pto. Resolución: Solicitar al Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza, Reglamentación Ley 8846.

BLOQUE UCR



Concejales: Nancy Vinnitchenko, Pablo Longo, Alejandra Torti y Félix Grasso.

Pablo Longo, Presidente del Bloque de la UCR, reflejó: “En cada comisión trataremos cada tema, expediente e iniciativas de cada bloque. Esperemos que este año haya celeridad en temas importantes que redunden en beneficio de los alvearenses”

Además el edil oficialista remarcó que en el marco del año electoral “como concejales debemos preocuparnos y ocuparnos en temas importantes para el departamento. En el interbloque Cambiemos no nos distraeremos en nuestro trabajo y pretendemos brindarle al Ejecutivo lo necesario para el mejor funcionamiento de las políticas a aplicar”

“Lo prioritario y urgente es que cada uno de los Bloques pueda evacuar todas las dudas sobre este proyecto tan ambicioso y tras analizarlo, espero, que podamos brindar esta herramienta tan necesaria para el crecimiento de Alvear”, concluyó Longo sobre el expediente que ingresó al Cuerpo Legislativo proyectando la aprobación y comienzo de obra del Hub Logístico.

PROYECTOS: BLOQUE UCR / HCD ALVEAR

1. Pto. Resolución: Declarar Interés Sanitario Social y Cultural III Campaña de Concientización de Prevención Cáncer de Piel.

2. Pto. Ordenanza: Prohibir la realización de mutilaciones a animales bajo posesión de personas y en particular animales domésticos en el Departamento de General Alvear.

BLOQUE PRO



CONCEJALES: Sebastián Martinez Barón y Daniel López Zamogilny.

“Teníamos ganas de empezar. Tenemos mucho trabajo en las comisiones con muchos expedientes para tratar y haremos lo posible para tratar lo ingresado y darle prioridad a las cosas importantes que ingresan cada día”, comentó Sebastián Martínez Barón.

“La Argentina debiera extender el tiempo de las elecciones a 6 años porque 4 años resultan escuetos. Trabajaremos unificados en el tratamiento de los proyectos importantes con el resto de los Bloques dándole al Ejecutivo las herramientas para avanzar en lo planificado”.

PROYECTOS: BLOQUE PRO / HCD ALVEAR

1. Pto. Resolución: Solicita al D.E. Municipal refacción veredas calle Juan B Justo y Aristóbulo del Valle- Centro Jubilados y Pensionados.

Enviados por el DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

1. Expte. HCD 10226-15 Vecinos Gral. Alvear: S/Informe s/instalación Antenas monopostes telefonía celular y acoples HCD 10257-15; HCD 10297-15; HCD 10352-15; HCD 10594-16- Envía D.E.-

2. HCD 10609-16 Pto. Resolución: Solicita adhesión Ley Nacional 26873 Lactancia Materna- Envía D.E.-

3. Expte. HCD 10698-16 Pto. Ordenanza: S/Adherir al Día Nacional de la Prevención del suicidio- Envía D.E.

4. Expte. HCD 10981-17 Pto. Ordenanza: S/Regular Expendio combustible a conductores de motocicletas que no posean el casco correspondiente- Envía D.E.-

5. Expte. HCD 11036-17 Pto. Resolución: Solicita incorporar productos regionales en bolsones para jubilados- Envía D.E.-

6. Expte. HCD 11054-17 Sra. Mónica Morán: Presenta inquietud por exposición mercadería Vía Pública- Envía D.E.-

7. Expte. HCD 11114-17 Pto. Resolución: Solicita Camión Sanitario Paraje La Mora- Envía D.E.

8. Expte. HCD 11253-17 Pto. Ordenanza: S/Regular Funcionamiento de Food Trucks- Envía D.E.

9. Expte. HCD 11254-17 Pto. Resolución: S/Capacitación Inspectores Municipales en Producción Porcina- Envía D.E.

10. Expte. HCD 11290-18 Sr. Pablo Pantaleo: Plantea situación irregular fracaso licitación s/Expte. 734-D-18- Envía D.E.

11. Expte. HCD 11324-18 Srta. Aline Gallardo: S/Situación perros en la vía pública- Envía D.E.

12. Expte. HCD 11395-18 Pto. Resolución: Solicita informe instalación talleres ITV (Instalación Técnica Vehicular)- Envía D.E.

13. Expte. HCD 11424-18 Pto. Ordenanza: S/Creación Programa Municipal Detección y Prevención Grooming- Envía D.E.

14. Expte. HCD 11430-18 Sr. Pedro Poggio: Solicita autorización colocación cartel estacionamiento- Envía D.E.-

15. Expte. HCD 11442-18 Pto. Ordenanza: S/Imponer nombre Casa de la Cultura- Envía D.E.

16. Expte. HCD 11455-18 Pto. Resolución: S/reiterar pedido S/Resolución 3267 Servicio Gomería Nocturno- Envía D.E.

17. Expte. HCD 11466-18 Pto. Ordenanza: S/Eximir canon Licencia de Conducir personas mayores de 70 años- Envía D.E.

18. Expte. HCD 11471-18 Pto. Ordenanza: S/Declarar Nulo convocatoria llamado Concurso Cargos planta permanente en Municipalidad- Envía D.E.

19. Expte. HCD 11484-18 Sr. Daniel Gabriel Agüero: Interpone Recurso de Apelación y Acople Expte. 3647-“A”-18- Envía D.E.

20. Expte. HCD 11491-18 Unión Vecinal “Alberdi”: Solicita gestiones para financiación Escrituración lotes- Envía D.E.

21. Expte. HCD 11497-18 Asociación Sendero de Vida: Solicita ayuda económica- Envía D.E.

22. Expte. HCD. 11498-18 Cámara de Comercio: Solicita disponibilidad estacionamiento frente institución- Envía D.E.

23. Dirección Provincial de Ganadería: Solicita unificación criterio ordenamiento jurídico Feed Lot, y acople Expte. 7615-“S”-18- Envía D.E.

24. Expte. HCD 11510-18 Sra. Lucía Bustos: Solicita Ayuda Económica y acople Expte. 7651-“B”-18- Envía D.E.

25. Expte. HCD 11567-18 Pto. Resolución: S/Intendente Municipal disponer Recursos para reparación bicicletas- Envía D.E.

26. Expte. HCD 11583-18 Sr. Rubén Martínez: Solicita obra gas y precio fruta- Envía D.E.

27. Expte. HCD 11588-18 Concejal Javier García: Solicita gestionar Remisión Expte, 667-“P”-18- Envía D.E.

28. Expte. HCD 11597-18 Pto. Resolución: S/Implementar Programa Ayuda Técnica Personas con Discapacidad- Envía D.E.

29. Expte. HCD 11615-18 Pto. Ordenanza: S/creación Programa Prevención Obesidad Infantil- Envía D.E.

30. Expte. HCD 11681-18 Pto. Ordenanza: S/Declarar Interés “25 Aniversario Esc. N° 1-687 “Pioneros Mendocinos”- Envía D.E.

31. Expte. HCD 11685-18 Pto. Resolución: S/Declarar Emergencia Productiva Social y Alimentaria- Envía D.E.

32. Expte. HCD 11686-18 Pto. Resolución: Solicitar al D.E. Declare Emergencia y/o desastre Agropecuario- Envía D.E.

33. Expte. HCD 11698-18 Pto. Ordenanza: S/Prohibir Expendio pirotecnia en Gral. Alvear- Envía D.E.

34. Expte. HCD 11704-19 Pto. Resolución: Solicitar al EPAS realizar estudio factibilidad para solucionar faltante de agua potable en Gral. Alvear- Envía D.E.

35. Expte. 5365-“M”-17 Manzano Adrián: S/Aprobación Sistema Constructivo CASSAFORMA- Envía D.E.-

36. Expte. 5962-“D”-18 DEPARTAMENTO EJECUTIVO: S/Decreto N° 972-SH-2018 (Valores uso y entrada cine teatro)- Envía D.E.

37. Expte. 6524-“A”-18 ATIS GROUP S.A: S/Factibilidad antena- Envía D.E.

38. Expte. 6525-“A”-18 ATIS GROUP S.A.: S/Factibilidad antenna- Envía D.E.-

39. Expte. 7157-“V”-18 Villegas Agustín y Fernández Fernando: S/Callejón Rinaudo- Envía D.E.-

40. Expte. 7824-“S”-18 Sub Secretaría de Gobierno: S/Designación Concejal Síndico- Envía D.E.

41. Expte. 8223-“S”-18 Sub Secretaría de Gobierno: S/Pto. Ordenanza (Juzgado Municipal Tránsito)- Envía D.E.-

42. Expte. 9619-“F”-18 Fundadores Cooperativa de Vivienda “La Primera”: S/Donación con Cargo- Envía D.E.-

43. Expte. 10711-“S”-18 Sub Secretaría de Gobierno: S/Derogación Ord. Nª 165- Envía D.E.

44. Expte. 11236-“D”-18 Departamento Ejecutivo: S/Eleva Decreto Nª 1938-SH-18- Envía D.E.

45. Expte. 11237-“D”-18 Departamento Ejecutivo: S/Eleva Decreto Nª 1823-“SH”-18- Envía D.E.

46. Expte. 1134-“G”-18 GILI PONCE, Rubén Darío: S/Donación S/Cargo- Envía D.E.

47. Expte. 920-“I”-19 IRIARTE, Graciela Beatriz: S/Donación S/Cargo- Envía D.E.

48. Expte. 1010-“D”-19 Departamento Ejecutivo: S/Tratamiento Decreto Nª 2142-“SH”-18- Envía D.E.

49. Expte. 1011-“D”-19 Departamento Ejecutivo: S/Tratamiento Decreto Nª 2158-“SH”-18- Envía D.E.

50. Expte. 1282-HCD-19 H.C.D.: S/Informe Ternas Juzgado Vial Municipal- Envía D.E.

51. Expte. 1283-“D”-19 Dirección Gestión Ambiental: S/Pto. Ordenanza Recuperación aceite vegetal usado- Envía D.E.

52. Expte. 1345-“D”-19 Departamento Ejecutivo: S/Informe- Envía D.E.

