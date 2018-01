Teme que se deje de buscar al submarino donde iba su hermano Hernán tras la partida de los barcos de EEUU y Rusia.

“Que no los dejen de buscar”, reitera una y otra vez Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, a un mes y medio de la desaparición del submarino San Juan.

En él crece el temor a que se detenga la búsqueda del navío, sentimiento compartido con las familias de los otros marinos desaparecidos. “Estamos preocupados como familiares, vimos que se despidió el barco Atlantis de la Armada norteamericana que tenía muchas condiciones para buscar, pasó dos veces por el mismo lugar y no pudo encontrar el objetivo, seguimos creyendo con muchas de las familias que están buscando donde no está, por eso no lo encuentran”.

Además, “Rusia estaría hasta mediados de enero, eso nos está dando la pauta de que empiezan a dejar de buscar”, manifestó.

La perseverancia de los familiares logró que se forme una comisión investigadora en el Congreso y que 20 diputados firmen un petitorio para no detener la búsqueda.

Claudio dijo que es difícil hacer un duelo sin saber qué es lo que pasó, porque “siempre se tiene la esperanza. Es duro, no podés cerrar y decir que ya está, ellos partieron. Necesitamos ver algo pero lamentablemente la tecnología del mundo se va y es la que puede encontrar el submarino, entonces realmente es muy duro y no podemos terminar el duelo”.

