Luego de concretar las rondas de consultas y una larga sesión dentro del HDC, se aprobó el presupuesto 2023 con un monto mayor a los seis mil millones.

El presupuesto para el próximo año fue aprobado con 5 votos positivos, 4 negativos y una abstención. ‘Hoy le damos el aval al poder ejecutivo para que pueda trabajar con todas las partidas presupuestadas’ expresó la Mabel Ucelli en el marco de la sesión realizada el pasado miércoles. ‘De igual manera, pero de forma unánime, quedó aprobada la tarifaria 2023 con un incremento del 60%’. El monto del presupuesto ascendió a los $6.987.000.000.

Ucelli analizó la sesión y dijo haberle resultado ‘un poco extraño, nos sorprende el poco dialogo que hubo con nuestro compañero de bloque (Adrián Caltabiano) pero a veces las cosas no salen como un pretende’.

Raquel Yunes también dio declaraciones acerca de la que fue su primera sesión de presupuesto: ‘cuando tuve el presupuesto en mis manos no encontré coherencia’. La reunión tuvo lugar luego de un mes de rondas de consultas sobre cada una de las partidas, ‘para mí hoy no está aprobado el presupuesto, se necesitan 6 votos y no los hay’ indicó Yunes y agregó ‘si no encontramos respuesta en los canales que tenemos iremos a la justicia porque esta situación debe quedar blanqueada’.

‘Nuestro bloque no acompañó al presupuesto porque consideramos que hay diferentes aspectos que no concuerdan’ mencionó Hebe Katzer, en relación a las modificantes dijo ‘hay que ponerle más énfasis a la parte productiva del departamento, las ayudas siempre se destinan a las mismas personas’. Y admite que muchos funcionarios no tenían conocimiento sobre el monto destinado a cada partida, ‘fue un presupuesto marketinero y de muchas dudas’.