Ante la creciente cantidad de contagios de coronavirus, los miembros del Concejo Deliberante decidieron aprobar la vuelta a la educación de forma remota en el departamento. En el mismo sentido, los ediles emitieron una resolución con la solicitud del envíos de testeos masivos y vacunas por parte de Presidencia de la Nación.

En el día de ayer, se llevó a cabo una Sesión Especial en el Honorable Concejo Deliberante con el tratamiento de dos temas muy importantes en el departamento, en pos de solucionar la difícil situación que atraviesa Alvear, a causa de los casos de coronavirus: educación virtual y pedido de testeos masivos y vacunas. Ambas resoluciones fueron aprobadas de forma unánime por los 8 concejales presentes en el recinto.

Con respecto al primer punto, el bloque del Frente de Todos presentó el pedido de la Dirección General de Escuelas, para volver a educación virtual para evitar que los docentes y alumnos se expongan al riesgo que puede significar la educación presencial y, especialmente, a los medios de transporte que utilizan para llegar a las instituciones.

En este sentido, la concejal Stella Montoya explicó en FM VIÑAS: «Nos dicen que en las escuelas no hay contagios, pero no es ese el tema. Sabemos que en las escuelas se tienen los cuidados, que se respetan las burbujas y las aulas están preparadas, pero el problema es la movilidad, que es lo que no reclaman los docentes».

Por otro lado, con el objetivo de paliar la situación epidemiológica, el bloque de la Unión Cívica Radical y el del PRO presentaron una Resolución para hacer un pedido de testeos masivos y mayor cantidad de vacunas. En ambos casos, la solicitud es a Presidencia de la Nación, para que envíe los insumos al gobierno de Mendoza, y sean derivados a General Alvear.

•L.A.