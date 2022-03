Con los votos a favor de los 6 concejales del Bloque Frente Cambia Mendoza y el de la justicialista Stella Marys Montoya, el proyecto de endeudamiento de $112 millones para avanzar con el plan de asfaltos 2022 en Alvear fue aprobado pese al voto negativo de los ediles Hebe Katzer, Ariel Andrés y Homero Diberardino.

Este miércoles, el Honorable Concejo Deliberante realizó la primera sesión ordinaria del periodo legislativo 2022 donde el tema más trascendental fue el tratamiento del proyecto enviado por el Ejecutivo Municipal.

Para lograr la aprobación del proyecto se necesitaba mayoría especial (3/4 del cuerpo) donde 7 de los 10 ediles avalaran. Como lo habían anticipado días atrás, los concejales del Frente Cambia Mendoza votaron a favor mientras que en el Bloque Frente de Todos los ediles Ariel Andrés, Hebe Katzer y Homero Diberardino votaron en contra pero su compañera de bancada Stella Marys Montoya optó por votar a favor del proyecto.

VOTACIÓN NOMINAL

Mabel Uccelli (UCR): A FAVOR

Pablo Longo (UCR): A FAVOR

Alejandra Torti (UCR): A FAVOR

José Morán (UCR): A FAVOR

Patricia Salice (UCR): A FAVOR

Daniel López (PRO): A FAVOR

Stella Marys Montoya (PJ): A FAVOR

Ariel Andrés (PJ): EN CONTRA

Hebe Katzer (PJ): EN CONTRA

Homero Diberardino (PJ): EN CONTRA

LAS INTERVENCIONES DE LOS CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS

En la sesión, Ariel Andrés del Frente de Todos fundamentó su voto negativo: ‘No se puede hipotecar el futuro de los alvearenses porque este crédito incluirá a dos gestiones futuras. En primer lugar no quiere decir que ponga palos en la rueda en la gestión actual sino que pienso en el bolsillo de los alvearenses. Los informes de los funcionarios han sido flojos en el sustento y no me han convencido‘.

Y sobre el plan de asfaltos aseguró que muchas de las calles incluidas fueron solicitadas por él anteriormente ‘y nunca hubo respuesta’. Finalmente disparó: ‘Esto es una forma en la que el Ejecutivo busca hacer caja porque el Intendente dijo que Alvear tiene superávit por lo que no sería necesario entonces el endeudamiento‘.

En la misma sintonía su compañera de bancada Hebe Katzer, agregó: ‘Estoy a favor de la Obra Pública porque lo hemos pedido muchas veces pero tenemos que pensar en el futuro de los alvearenses. Me genera alarma la forma en la que el Municipio llevó adelante las licitaciones llevando un manto de sospechas porque los procesos han sido conducidas‘.

Luego de apuntar en contra de la prensa local, Diberardino señaló: ‘Siempre aposté al diálogo y la verdad no queremos grieta pero en este caso mi voto es negativo porque nos quieren endeudar como hizo Macri partido del que formó Marcolini. Y al no darnos garantías sobre este endeudamiento no pienso acompañar este proyecto‘.

Finalmente, Stella Marys Montoya señaló: ‘Estoy en contacto con el vecino y se que necesitan el asfaltado de sus calles por eso disiento con mis compañeros y voy a votar a favor de este proyecto‘.