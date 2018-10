Luego del Pedido de la UCR, presidida por el Gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, y las declaraciones públicas del Intendente Walther Marcolini, acompañadas de una nota formal dirigida a Secretario de Energía de la Nación Javier Iguacel, el Gobierno decidió dar marcha atrás con el aumento compensatorio del precio del gas.

El Gobierno Nacional se hará cargo del aumento adicional en la tarifa de gas, que en un principio iba a pagar el usuario a partir del mes de enero. La medida había sido duramente criticada por la UCR, comandada por el Gobernador Alfredo Cornejo, entendiendo que se vulneraba a los usuarios.

Entre las voces que se manifestaron en contra de un aumento compensatorio se escuchó la del propio Intendente Walther Marcolini quien aseguró que: “Nos parece totalmente desacertada la medida”. Dentro de los argumentos esgrimidos por el Jefe Comunal se encuentra la defensa a las industrias ya que el incremento habría comenzado a implementarse en el mes de enero.

Marcolini se comunicó rápidamente con legisladores y no solo eso, sino que también envió una misiva al Secretario de Energía de la Nación Javier Iguacel donde solicitó que la medida no se aplicara. Pero no solo eso sino que también sugirió algunas propuestas superadoras ya que consideró: “Que no hay que quedarse solo con la crítica sino también proponer”.

