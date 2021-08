El IPV y el Intendente Lic. Walter Marcolini firmaron el 12 de agosto un convenio que habilita a la Dirección de Vivienda elaborar la demanda y necesidad de los alvearenses tener sus vivienda propia, el convenio presenta 3 programas en los que se podrán inscribir.

En diálogo con F.M. VIÑAS Fabián Giménez, Director de Viviendas, quien fue consultado al respecto de los programas lanzados por el IPV en nuestro departamento: ‘El IPV largo 3 programas, el 1° Construyó mi casa, el 2° IPV mi casa y el 3° mejoro mi casa, los dos primeros los maneja directamente son para construir una vivienda aquellas personas que cuentan terreno y el 3º es para realizar ampliaciones o mejoras necesarias‘, agregó.

‘Está destinado para clase media que posea un terreno, van pagando cuotas y a la cuota número 36 se le entrega el monto y empiezan a construir y después se prorrateo el costo de la obra en cuotas’, remarcó al respecto a los programas ‘Construyo mi casa’ e ‘ IPV mi casa’. Para poder hacer la inscripción es necesario tener la escritura del lote, los planos de la vivienda, los servicios de luz y agua instalados y la habilitación municipal para la construcción.

‘El 3º programa consiste en ampliaciones las que pueden ser un baño adaptado es solo ampliaciones de acuerdo a la necesidad de la familia, va el equipo técnico y determina que tipo de ampliación corresponde, no es una construcción desde cero son construcciones previas, son ampliaciones’, destacó Fabián Gimenez, hay un límite con metros cuadrados para construir y se puede financiar en cuotas de hasta 30 años siempre dependiendo de los montos y de los salarios.

En los programas que presenta el IPV como siempre se trata de llegar a quienes no han sido beneficiados: ‘siempre lo que prioriza el IPV es llegar aquellos lugares donde todavía no se ha llegado, siempre se va a tratar de llegar aquellas familias que no han accedido a ningún programa del IPV pero alguna excepción por discapacidad o hacinamiento grave se puede llevar a la evaluación con los trabajadores sociales y técnicos y el equipo social del ipv de mendoza’, remarcó Giménez. ‘El monto es de acuerdo a las ampliaciones que vayan a necesitar, el monto más grande que es un salon con cocina y baño es de aproximadamente de $2.5 millones, se hace el seguimiento y como siempre el IPV plantea ir devolviendo en cuotas hasta 30 años’, subrayó.

Para mayor información pueden ingresar a la pág del IPV que es, ipvmemdoza.gob.ar cualquier duda pueden dirigirse a la Dirección de Vivienda que está arriba de la terminal o comunicarse al teléfono 2625663231, ahí se le va a brindar información de todos los programas.

•C.F.