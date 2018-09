El médico veterinario y productor alvearense Guillermo Gutiérrez estuvo en los estudios de FM viñas y habló acerca de la situación del feedlot o del conocido engorde a corral en el departamento.

Esta es una técnica americana que consiste en tener confinado los animales con el fin de alimentarlos en forma rápida y que puedan ganar peso en un periodo de tiempo corto. La Argentina paso de ser un productor de carne más ecológica con sistema pastoriles a un engorde a corral donde la base la alimentación es el maíz y dónde este cambio alimentación de los animales se ve reflejado en la calidad y el gusto de la tradicional carne ya que antiguamente los animales eran alimentados a pasto y con esta nueva técnica de feedlot donde los animales son alimentados en corral y donde su principal alimento es el maíz.

También se hizo presente el veterinario César Rigoldi donde manifestó este trabajo que viene realizando la Dirección de Ganadería a cargo de Ramiro Zaragoza. En Mendoza se consume el equivalente a 400.000 novillos anuales dónde el stock ganadero ronda los 500 y los 600 mil bovinos pero alrededor de 150 mil son terneros nacidos que se exportan a la provincia de San Luis, La Pampa, Córdoba donde luego se importan éstos animales con la media res con lo que el valor agregado se queda en otra provincia.

Por eso se creó la ley 7074 de fomento bajo riego, la cual habla de una fomentación de la re crías y del engorde a corral. Esta es una ley de suma importancia que habla del fomento ganadero la cual de los kilos que se producen en el establecimiento se da en forma de subsidio del 10% de estos kilos ganados y el 15% si se faena dentro de la provincia. Esto es bastante positivo y muy alentador para que se puedan seguir realizando las crías y los engordes en la provincia.

Si bien la dieta de los animales es el maíz y el pellet de soja que se tiene que importar debido a que en la provincia hay sólo pequeños productores que no llegan a cubrir la cuota o demanda de estos animales. Si se encierran 500 animales demandaría alrededor de 2.000 rollos por año.

Esta ley provincial de feedlot que fue dictaminada en el 2012, regula todos los establecimientos de engorde a corral. Estos establecimientos pueden ser transitorios o permanentes, la diferencia entre uno y otro es que el transitorio puede ser utilizando el corral menos de 4 meses y donde en el permanente entran y salen constantemente animales.

Dentro de la ley, está la Dirección Provincial de Ganadería, que actúa como juez policial, como autoridad. Cualquier emprendimiento primero tiene que ir a la dirección de ganadería qué les dará la factibilidad y si puede instalarse en ese domicilio. Luego en una segunda etapa, tiene que ir a la municipalidad para la habilitación, quien otorgará la habilitación animal del Senasa, qué es la que autoriza la municipalidad, donde el impacto ambiental tiene que dar positivo si no no es aprobado el feedlot.

Antes estaba la ley de engorde bajo riego dónde 5000 animales en engordaban en la provincia y hoy en día hay cerca de 50.000 animales, lo que ha sido un fomento bastante importante para la ganadería local.

“A la hora de instalar un feedlot o un engorde bajo riesgo es exponencial la economía que conlleva a su mantenimiento. Las personas tienen que entender que esta ley 7074 habla mucho del engorde bajo riego que no necesariamente arroja olores, ya que su elemento principal es la alfalfa, que es un alimento fibroso que ayudará a la alimentación del animal y no producirá ningún tipo de hedor, lo cual es muy diferente al feedlot, pero las personas tienen que entender que estos olores que no son perjudiciales para la salud ya que son sinónimo de trabajo y hay que aprender a convivir con esto. Hoy en día molesta pero hace 20 años atrás forma parte de nuestras vidas y eso nos enorgullecía y no molestaba a nadie”, expresó Gutiérrez.

Hoy hay un horizonte en la ganadería a nivel país, donde uno de los puntos clave es la exportación y la ganadería no quedar fuera de este crecimiento. Hay que aprovecharlo, por lo que si se utilizaran estas fincas abandonadas para el engorde o la siembra de pasturas, después pueden ser destinadas al engorde de corral, lo que cambiaría rotundamente la economía del departamento.

Este es un trabajo que sin lugar a duda llevará tiempo pero si se mantiene unida la Dirección de Ganadería, La Cámara, el Cluster y la Específica de Ganadería en forma conjunta con la municipalidad y con la voluntad política que están llevando a cabo, sin lugar a duda será bastante positivo para el departamento ya que regularizará la situación de clandestinidad de algunos feedlots del departamento con el fin de general mano de obra local.

Si bien la situación agrícola del departamento en este último tiempo ha sido bastante difícil lo que se pretende es que estas hectáreas que están abandonadas puedan ser productoras de materia prima para los feedlots del departamento y poder darle un giro a una zona tan castigada con precios, con industrias y bodegas abandonadas, lo que sería un complemento para la economía, que si bien no es la gran solución, por lo menos aportará un granito de arena muy importante para la zona que lo necesita y mucho.

A.E