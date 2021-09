Tras las últimas negociaciones salariales, el Gobierno de Mendoza informó que el incremento para los empleados públicos llegará al 45% en todos los sectores.

Así lo anunció el gobernador Rodolfo Suarez en medio del cierre de campaña de Cambia Mendoza. El porcentaje fue alcanzado en primera instancia en la paritaria con AMPROS, el gremio de los profesionales de la salud. Ahora, esa misma cifra fue cerrada con ATE y harán la misma oferta al SUTE el lunes próximo.

“Al gremio Ampros le reconocimos el 45% de aumento en su salario, esto comenzó como un reconocimiento al esfuerzo de los profesionales de la salud en medio de la pandemia. Quiero anunciarles que hoy cerramos el mismo porcentaje para todos los empleados públicos con ATE para que no queden desfasados por la inflación. No sólo invertimos en buenos servicios sino en el recurso humano también. Esto no significa endeudarnos ni tomar crédito, lo hacemos con el buen orden en las cuentas provinciales”, explicó el mandatario.

“Se trata de un aumento para recomponer el salario de los empleados estatales, se había previsto una inflación del 29% por parte del gobierno nacional y no ocurrió, el 45% es acorde y queremos llegar con este porcentaje a todos los empleados públicos incluyendo todos los gremios”, agregó Suarez.

Por su parte, Judiciales habían informado que iban a analizar las dos propuestas del Ejecutivo luego de la reunión que tuvo lugar este jueves por la mañana en la Subsecretaría de Trabajo, luego de semanas de conflicto.

¿Cuáles son las propuestas que hizo el Gobierno en la mesa de paritarias al gremio judicial? Por un lado, propuso en primera instancia otorgar un aumento en la asignación de la clase vigente al 30/11/2020 del 6% en septiembre y otro 6% más en noviembre, mientras sigue la liquidación del bono de 54 mil pesos. Pero la negociación siguió y el sindicato estatal pidió una mejora, por lo que la segunda oferta consiste en un incremento del 6% en septiembre, otro 5% en noviembre y, por último 5% en diciembre. Esta propuesta absorbe las cuotas del bono de 54 mil pesos a partir de septiembre.

Ahora, los empleados del Poder Judicial tendrán que votar cuál de las dos ofertas aceptan.

“El 45% es para este año y cerramos de forma inédita las paritarias para el 2021 y luego queda discutir el 2022”, cerró Suarez.