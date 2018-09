En las últimas horas han circulado sucesivas cadenas falsas que se viralizan por la aplicación WhatsApp o mensajes de textos que buscan alterar la paz social sin fundamentos. Esto genera paranoia en los usuarios menos atentos a la veracidad o no de los mensajes difundidos. Por ello, el Ministerio de Seguridad recomienda a toda la población no viralizar información que puede ser falsa. El principal consejo es siempre corroborar la certeza de la fuente del mensaje.

Se solicita a los ciudadanos ser extremadamente cuidadosos con la información que llega por mensajería y cuya veracidad es siempre dudosa. Hacer circular falsas cadenas sin consultar en los portales oficiales no hace más que causar pánico y paranoia en la sociedad.

“Es importante que antes de difundir este tipo de mensajes a otros usuarios comprueben la veracidad, para no caer en los falsas noticias que no hacen más que alarmar a la población”, aseguraron desde el ministerio.

“La policía está desplegada en la plaza Luján. Pide que en lo posible mañana no se envíen niños a la escuela y no asistan a supermercados ni viernes ni sábado. Se esperan saqueos. Tener cuidado!!!”, señala otro de los comunicados que circulan. Sin embargo, tanto desde la Dirección General de Escuelas como desde la Policía de Mendoza desmintieron la cadena. “No se le está pidiendo a la población que no asista a los establecimientos educativos, ni tampoco que no vaya a los supermercados”, señalaron las autoridades. Para ello recomendaron estar atentos a la información oficial que se publica en el portal educativo y en el del Ministerio de Seguridad.

Otro de los mensajes que alarmó a los mendocinos anoche fue el de un supuesto desabastecimiento en las estaciones de servicio. Esta cadena también fue desmentida por Amena, que pidió anoche que desestimaran la falsa cadena y que se consultara la página oficial de la entidad. “Estimados, les informo que esta noche a las 12:00 hs se corta el suministro de nafta hasta el lunes, así que les recomiendo cargar lo antes posible, esto no lo van a decir por ningún lado. Me pasó la info un Estacionero, que se lo informó un alto director de YPF. Saludos”, rezaba el mensaje que sólo causó caos en las estaciones de servicios.

Diario San Rafael.

A.C.