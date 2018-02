“Estamos orgullosos del trabajo de ustedes, del trabajo conjunto de las áreas municipales, provinciales y nacionales. Estamos muy orgullosos de nuestros brigadistas, del trabajo que desarrollaron y que desarrollan”, así comenzaba su discurso el Gobernador Alfredo Cornejo esta tarde en un acto donde se reconoció la labor que realizaron personas de distintas áreas para apagar los incendios ocurridos en el Sur provincial este verano.

Destacó además: “Estamos mejor organizados que en años anteriores para combatir este tipo de incendios pero no estamos satisfechos y creemos que hay que seguir organizando los recursos fiscales del Estado pero también los recursos privados para mejorar y mitigar estos problemas, y lo que es mejor, ir previniéndolos con mayor antelación en el futuro inmediato·.

El Gobernador resaltó que desde el Gobierno se trabajó, “por ejemplo, en la zona donde hacía 10 años no se hacía, como los alrededores de la Reserva Ñacuñán, que es un trabajo preventivo que no se realizaba desde 2006, y que esa imprevisión del Estado podría haber tenido perjuicios peores”.

“Estamos orgullosos de la solidaridad del sector privado, ganaderos, ONG, brigadistas que junto a bomberos voluntarios y policías mitigaron los incendios. También hay que agradecer a empresas constructoras principalmente, que ante los llamados desde el Gobierno acudieron con máquinas al lugar y lo hicieron con una rapidez inusual que nos permitió controlar en tiempo y forma cada incendio”.

Cornejo se refirió además a “la incorporación de máquinas que estamos haciendo” e indicó que eso ayudará a estar precavidos para otras situaciones que se presenten.

También destacó la estrategia aplicada al personal: “Hemos tenido una política de recurso humano donde hemos apoyado a las autoridades del medioambiente y del Plan Provincial de Manejo del Fuego, que era la de no reclutar gente que no estuviese capacitado específicamente para combatir los incendios. Creemos en la capacitación del recurso humano y por eso en esta oportunidad no tuvimos una sola persona herida de gravedad o que perdiera la vida como pasó en otros incendios”.

Estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Gianni Venier; el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance; director de Defensa Civil, Daniel Burrieza; director General de Policías, Roberto Munives y el coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Guillermo Ferrari.

LAS PERSONAS Y EMPRESAS QUE AYUDARON SON:

Secretaría de Ambiente, Plan Provincial de Manejo del Fuego, Defensa Civil de Mendoza, Coordinación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, SNMF de las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, los medios aéreos del SNMF, CCT Conicet Mendoza, Dirección Provincial de Vialidad, Policía Rural, Policía de Mendoza, CEO Móvil, Ministerio de Salud, ISCAMEN, Hidráulica, Departamento General de Irrigación, INTA, Dirección Provincial de Ganadería, ganaderos y lugareños, Bomberos Voluntarios de de Luján de Cuyo y Lavalle, Específica Ganadería Cámara de Comercio de San Rafael, Genco, Green, Cartellone, Ayfra, voluntarios en bases de incendios y albergues, aeroclub de General Alvear, y vecinos de Monte Comán y del departamento alvearense.