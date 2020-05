Este jueves, saldrá el decreto que permite reuniones de sólo 10 personas con familiares directos como padres, hijos y hermanos. Sólo están habilitadas los días sábados, domingos y feriados hasta las 23 hs. Habrán fuertes multas para quienes no cumplan con las normas.

En el marco de su visita a General Alvear, el Gobernador adelantó: “Tendré una reunión con el Presidente para ver los nuevos términos de la cuarentena y saber como será el paso siguiente, esto lo vamos monitoreando día a día. Las decisiones las tomo en conjunto con los intendentes de todos los oasis de la provincia”.

“Vamos a redactar un decreto que saldrá este jueves, en el cual vamos a permitir las reuniones familiares pero bajo normas muy estrictas, se podrán hacer los días sábados, domingos y feriados. No se permitirán más de 10 personas, queremos aliviar la angustia que tiene la familia de no poder juntarse. Se podrán hacer con familiares directos, padres, hijos y hermanos, el tope máximo de horario es las 23 horas y habrá fuertes multas para quienes no cumplan”, anunció el mandatario desde el sur provincial.

A su vez aclaró que: “No se pueden hacer festejos ni reuniones con amigos, esto es un premio a quienes han cumplido con las normas de la cuarentena. Vamos ampliar el 911 y el 148 para que los vecinos hagan las denuncias correspondientes para que la policía intervenga de inmediato. En la medida que veamos incumplimiento vamos a retroceder de inmediato en las medidas de flexibilización”.

•F.B. (F.M. Viñas).