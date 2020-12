Carlos Iriarte aseguró que no dejaron de trabajar nunca, pese a la cuarentena, y pudieron cumplir con la campaña de vacunación planificada en este año. En cuanto al 2021, aseguró que el precio de la vacuna contra la aftosa se incrementó un 70%, y restan saber los costos operativos para saber el valor final de las dosis en el próximo año.

En diálogo con FM VIÑAS, el gerente de COPROSAMEN hizo un balance positivo en cuanto al trabajo realizado durante el 2020. «No dejamos nunca de trabajar, pudimos cumplimentar la campaña en tiempo y forma, y dejar la cantidad de animales y predios vacunados de la manera que se había planificado», aseguró. Además, mostró calma con respecto al panorama actual en la ganadería: «Pocos nos acordamos de la aftosa, nos tocó por el 2002/03, pero hoy la situación está muy tranquila en Argentina y en Latinoamérica».

En cuanto a lo negativo de este año, recordó el inicio de la cuarentena: «En los primeros 20 días, por la incertidumbre, no hicimos nada pero a partir de ahí se fue regularizando. Recordemos que nos encontró con la campaña empezada, y es cuando mayor requerimiento hay de productores para vacunar y tener liberadas sus haciendas para posibles ventas». Y en lo económico, opinó: «A todos nos ha pegado fuerte pero sabemos que no como en otras actividades».

Pensando a futuro, el aspecto monetario es un factor importante en la campaña de vacunación, y por esa razón Iriarte explicó el panorama para el 2021. «El laboratorio que vende el 90% de las vacunas es Biogénesis Bagó, y para la próxima campaña han puesto un precio que tiene un incremento de 70% con respecto a este año».

Pese a este aumento, aclaró: «No lo hemos trasladado porque los movimientos de haciendas. son pequeños y no tenía sentido, porque tenemos un precio unificado de dosis de brucelosis y aftosa, entonces el precio es absorbido». Esto no significa que el precio se vaya a mantener intacto en 2021 y, en consecuencia, el gerente de COPROSAMEN explicó: «No hay precio para la próxima temporada y no lo ponemos nosotros, aunque está el precio referencial. Restan los honorarios, el costo de la fundación y el costo operativo, que es alto».

•L.A.