Fernando “El Flaco” Pailos pisará el escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Ganadería en la noche de este sábado.

A las 21:00h comenzará el espectáculo con la proclamación de Embajadora Nacional de la Ganadería, puesta en escena de artistas locales, Algarroba.com, El Flaco Pailos y Los Totora.

En una entrevista telefónica exclusiva, Pailos expresó que está muy agradecido por confiar en su espectáculo para la Fiesta Nacional de la Ganadería. “Me encantó la idea y me dije ‘Hay que ir para Alvear no más’. Estaré llegando al predio mañana pero no solo voy a ‘trabajar’ sino que voy a probar los costillares, los vinos y demás”.

“Estoy haciendo shows de forma continua. Después de regresar de Alvear me tomo unos días de vacaciones y después a seguir trabajando porque está dura la cosa, estamos amacrizados todos”

“El otro día me crucé un amigo con una escopeta y le pregunté el ‘¿Qué hacés con la escopeta?’ y me dijo: Para andar tirando”, chisteó el Flaco.

Las entradas para presenciar los espectáculos programados para esta noche poseen un valor: VIP $600 – Sector A $400.

F.B. (Redacción F.M. Viñas).