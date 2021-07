Este jueves se realizó una conferencia de prensa en San Rafael, Mendoza, a propósito de tres negocios sospechosos que estaban causando furor en el sur mendocino, entre ellos Ganancias Deportivas. El fiscal Javier Giaroli, de la segunda fiscalía sanrafaelina, acaba de ofrecer sus conclusiones sobre la pesquisa que inició hace ya cinco meses. Sus resultados son potentes. Y, como dice él, «no admiten una explicación alternativa«.

Giaroli dijo que durante muchos meses se mantuvo una estricta reserva sobre la causa. «Fue una decisión acertada, ya que algunas medidas procesales fueron capitalizadas en forma inescrupulosa, intentando revestir al menos a una de esas plataformas de un manto de legalidad, que de hecho no tenía, ni tiene en la actualidad«, acusó.

Se refería a algunas publicaciones que realizaron los principales referentes de GD a lo largo del año:

UNA DE LAS PUBLICACIONES DEL REFERENTE DAVID VILLEGAS, INTENTANDO REVESTIR DE LEGALIDAD A GANANCIAS DEPORTIVAS.

Grieta en el sur

Mientras crecía el escándalo, se abrió una nueva grieta en el sur mendocino. Más de 40 mil personas se metieron en GD; y muchas otras en Intense Live y Qubitech o Qubitlife.

La documentación que prometieron jamás fue presentada

«Hoy entre los vecinos de San Rafael existen dos bandos decididamente enfrentados en la opinión de si es un negocio legítimo o un fraude, y luego de leer y escuchar comentarios de ambos lados, creo que existe un alto grado de fanatismo y pérdida de objetividad en ambas posturas«, observó el fiscal.

Incluso la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) emitió una alerta avisando que toda la moda con estas supuestas compañías era un tongo. Aún así, muchos no quisieron escuchar. Máxime cuando en los primeros meses del año existía sólo una investigación de oficio: aún no había -como hubo después- ninguna denuncia particular.

Giaroli: «El nudo gordiano de la cuestión era determinar si los negocios base de esas plataformas eran reales«. El abogado de Ganancias Deportivas se comprometió a aportar pruebas para que la causa se archivara, demostrando que las apuestas efectivamente se habían realizado y que con esas ganancias le habían pagado utilidades a los asociados.

—Hasta ahora esa documentación no ha sido presentada— sentenció Giaroli.

Lo único que se presentó ante la Justicia es la constancia de inscripción de una sociedad anónima en los últimos meses del 2020 en Costa Rica, con un capital social de 150000 colonos costarricenses. Es decir que la «espalda financiera» oficial de Ganancias Deportivas es de…100 euros.

DAVID VILLEGAS EN TRIBUNALES.

«Conclusión forzosa»

El fiscal enumeró la bibliografía que utilizó para llegar a sus resultados. Papers, diálogos con científicos, testimonios. «La conclusión a la que arribé es que estábamos ante esquemas fraudulentos tipo Ponzi o piramidales. Esto no es una opinión, es para mí una conclusión forzosa«.

«En ningún caso el sistema de negocio se encuentra justificado»

No hay metáfora: Giaroli se preocupó de que su mensaje fuera nítido. De hecho, durante la conferencia leyó sus palabras, para no caer en ambigüedades propias de la oralidad espontánea. «En ningún caso-recalcó- el sistema de presunta financiación del negocio se encuentra justificado, y es un señalamiento más de la estructura fraudulenta de los sistemas«.

Por otro lado: si GD se maneja con apostadores que saben cómo ganar jugando con los resultados del deporte internacional, ¿por qué se financiarían pagando tasas del 20% a sus «socios«, cuando por mucho menos pueden acceder al préstamos del sistema bancario? ¿Son filántropos?

«Todos pueden sacar sus propias conclusiones, no son difíciles. Tal vez sea difícil aceptarlas, sobre todo para el que ya tenga su dinero ahí invertido, pero no es difícil entenderlas«, sintetizó Giaroli.

Ahora la pesquisa probablemente continuará en la Justicia Federal, aunque se analiza la posibilidad de que algunos de los protagonistas locales deban enfrentar cargos también en el fuero provincial.