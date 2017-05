El anuncio de un nuevo subsidio para Ferro Carril Oeste causó malestar en algunos dirigentes del fútbol, no por la ayuda en sí que siempre es bienvenida para una institución local, sino por la asimetría a la hora de concretar algunas promesas para otros clubes.

Tal es el caso de 10 de Septiembre, el tricolor fue el primer club en recibir la promesa de una ayuda económica por parte del actual gobierno. Fue en la primera visita del Subsecretario de Deportes de la Provincia Federico Chiapetta allá por el mes de febrero de 2016.

Después de idas, vueltas y silencios. La dirigencia de 10 de septiembre decidió expresarse publicamente, fue su presidente Cristian Guerini en su perfil de Facebook quien manifesto lo siguiente:

“Que lindoooo Ferro recibió otro subsidio ….. Ferro. Andes y pacífico …Y 10 de septiembre q paso ….???? Nosotros ya tenemos todos los papeles al día ya están los proyectos listos hace más de de 5 meses …..q pasa con 10 de septiembree no tenemos el mismo peso q estos clubes. Como pelotita de ping pong nos tienen de un lado para otro ya está muchacho no ilusionen al pedo ….nos tienen a las vueltas necesitamos mejorar las instalaciones tenemos muchos chicos q están yendo a nuestro club mas de 50 chicos …. uno se cansa de esto si estamos al día con todo por q no tenemos los mismos beneficios hoy Ferro recibe subsidio nosotros también estábamos y no nos dieron lo mismo con pacifico le dieron $250000 nosotros también teníamos todo listo para esa plata ….. pero bueno somos 10 de septiembre …. muchas gracias igual ….”