Este fin de semana se realizó con gran éxito el Simposio Internacional de Torneros de Madera 2017, con participación de profesionales de España, Uruguay, Estados Unidos, Italia y Colombia. Además, la organización donó herramientas, junto al intendente Walther Marcolini, a las escuelas María Teresa Aráneo y al CCT de San Pedro del Atuel.

El 2do Simposio Internacional de Torneros de la Madera 2017, se llevó a cabo durante este fin de semana en las instalaciones de “Cabañas Don Aniceto”. En él, participaron profesionales del torno de la madera de todo el mundo, incluyendo a la AAW (American Association of Woodturners) de Estados Unidos, que transmitió el evento en vivo por youtube para todo el mundo. Además y como hecho destacable, miembros de la AAW, donaron costosas herramientas a dos instituciones educativas de nuestro departamento, la escuela María Teresa Aráneo y el CCT de San Pedro del Atuel; con la finalidad de seguir impulsando el desarrollo de la profesión en diferentes planos, en este caso en el educativo, y que los jóvenes despierten el interés a temprana edad, y puedan ver a la tornería en madera como un modo de vida.

El Simposio contó con una gran presencia de profesionales, interesados en aprender la profesión y público en general; que además de las capacitaciones, pudieron disfrutar de diferentes stands de artesanos que exhibieron sus llamativas obras en madera. Algunos de los torneros, también trajeron sus equipos y herramientas, para enseñar sus labores en contacto directo con el público. Además, artesanos locales de otros rubros, también pudieron contar con un espacio dentro del predio.

En cuanto a las charlas teóricas, se llevaron a cabo principalmente en tres bloques esenciales; las clases relacionadas con la innovación tecnológica a cargo del uruguayo/estadounidense Daniel Vilariño, perteneciente a la AAW, quien que acercó los conocimientos sobre lo último en tecnología proveniente de EEUU. Los torneros provenientes de Colombia y propietarios de la marca ArteenTorno, capacitaron acerca de la producción en masa y de cómo vivir de esta profesión. Y desde España, Tony Porto, enseñó sobre el lado artístico de la tornería, su experiencia y la relación de la profesión con la cultura. Vale destacar, que tal como en el año pasado, el evento contó con total apoyo de la Municipalidad de General Alvear para llevar adelante su exitosa organización.

Emiliano Paredes, organizador del evento, se mostró muy conforme con lo sucedido en General Alvear y recordó los orígenes del mismo: “Nos han superado las expectativas. Contamos con profesores de Colombia, Uruguay, Estados Unidos y España. Quienes vinieron de afuera nos han felicitado porque han visto el empuje con que estamos impulsando esta actividad, desde General Alvear al país. Este evento se gestó en General Alvear, el primero fue el año pasado, y debido a su éxito, hoy estamos disfrutando del segundo simposio. Estamos llevando la tornería a otro nivel, para que se piense en la profesión, ya sea desde lo artístico o desde la producción de elementos como un estilo de vida”.

Representando a la AAW, Daniel Vilariño también participó del evento y manifestó: “Estoy contento de estar en Mendoza, me siento feliz de poder participar en este evento. Ha sido una idea genial que este grupo de gente local, haya empezado a generar esta inercia. Esta nueva asociación de Torneros de Argentina, le dará mucha más fuerza a este arte, y están dando los pasos iniciales, es algo emocionante poder ser partícipe de esta etapa.

Motivado por transmitir sus conocimientos centrados en el “lenguaje del torno”, César Pérez de Colombia, tampoco quiso perderse el Simposio: “He querido compartir el conocimiento que tengo con todos aquellos que estén dispuestos a escuchar, para mí es muy gratificante que esto se esté dando, porque después de investigar durante unos 15 años en cuanto a técnicas y principios, hoy ya se están observando nuevamente estas técnicas y principios de este arte, que estaban algo desaparecidas; Este evento es un ejemplo de que esto está pasando, en Europa se está moviendo el torneado de la madera, en Estados unidos, en América; no sé qué pasa, pero la gente se emociona cuando contacta con esta profesión”. Pérez sostiene que el torneado, no es una actividad cualquiera, sino que su mayor importancia radica en que contiene principios relacionados con las ciencias: “El torneado de la madera aporta un lenguaje nuevo, que lo llamo el de la tercera dimensión, a través de la geometría que permite elaborar elementos desde la mecánica; es por eso que este lenguaje realiza un aporte muy importante a las áreas de la ciencia, la geometría, las matemáticas, la química, la física. Por eso es que me resulta importante compartir estos fundamentos para que la gente interprete que más allá de ser una profesión, el torneado de la madera comprende el principio básico de todo lo que hacemos con nuestras manos.

Por último, otra importante presencia internacional fue la del español Tony Porto, quien comparó estas primeras experiencias en Latinoamérica, con los inicios del auge de la tornería de madera en Europa, y debido al interés que despierta, aseguró el éxito de la actividad en la Argentina: “Tenía mucho curiosidad de ver como estaba el mundo de la tornería en la Argentina. Esto sin dudas va a crecer porque es atrapante, tal como pasó en España. Allí, hace 15 años comenzamos así, y ahora hay convenciones de miles de personas. Además, una salida laboral es muy factible luego de que sabes tornear, porque de cualquier objeto hay una versión torneable, por lo que esta actividad, es mucho más amplia de lo que la gente piensa”.