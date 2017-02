Antes de terminar la jornada del día lunes, un mensaje cargado de emoción fue publicado por la nueva soberana de General Alvear en su cuenta personal de Facebook.

En el mismo, se puede leer que la bella reina departamental está viviendo un sueño que jamás imaginó estar viviendo, y en el mismo aprovecha la oportunidad para agradecer a todos los vecinos de General Alvear que le han demostrado su apoyo.

A continuación, el mensaje de Caro Cordero:

Hola mi querido Gral. Alvear!! Quiero decirles que estoy muy feliz de portar los atributos y ser la embajadora de este hermoso departamento, sólo espero estar a la altura! También agradecerles por cada saludo, por cada palabra hermosa que me han hecho llegar a través de distintos medios, disculpen por no responder, es que no he tenido tiempo. Pero les aseguro que me llenan el alma, pedirles que me sigan acompañando como hasta ahora lo han hecho! Saludos y feliz Vendimia!