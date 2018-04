El Secretario de Gobierno José Vilches explicó que en diciembre de 2017, el ejecutivo inició las conversaciones paritarias ofreciendo un 14,9% de aumento salarial al gremio. El sindicato pidió un cuarto intermedio, hasta que se agotara la paritaria provincial que cerró en 14% de piso. A partir de ese momento, hace quince días aproximadamente, se retomaron las conversaciones, por lo que el ejecutivo se encuentra deliberando casi a diario con los representantes del gremio.

“Hemos hecho una oferta final de 14,9% para 2018 en forma escalonada, los empleados cobraron un incremento de 5% en el sueldo de marzo, recibirán otro 5% a partir del 1 de julio y el 4,9% restante a partir del 1 de octubre de 2018. No obstante, ofrecimos darle una prórroga al código 125 que está incorporado en el bono de sueldo para aumentarlo en $400 en julio y agosto, de $500 en septiembre y octubre y para los dos últimos meses $800, en cada uno”, resaltó Vilches. Agregó además que se aumentaron en un 30% las jornadas que los trabajadores realizan fuera del horario de trabajo, los fines de semana y feriados, se mejoraron las horas cátedra de talleristas que trabajan en el municipio brindando un importante servicio a la comunidad. Sin embargo, el acuerdo no se produjo y se firmó el fracaso de la paritaria. En la mañana de ayer, los trabajadores realizaron asamblea en los galpones de la ex fábrica Spat y en algunas delegaciones, en el resto de las oficinas el desempeño ha sido normal.

Por su parte, el Secretario de Hacienda Juan Manuel Vélez especificó: “es conveniente recordar que desde el ejecutivo, el 14 de diciembre de 2015, se firmó el acta paritaria igualando las asignaciones familiares con la Nación, pasando de $400 a $1942 por hijo en la actualidad, eso es importante porque el esfuerzo que hace el municipio para pagarlo es grande. Además, el básico de la clase tres es el más alto de la Provincia, hoy en día asciende a $7.114”. Por todo ello resaltó: “estamos muy cerca de lo que pide el sindicato pero debemos asegurar el pago de todos los sueldos a fin de mes”.

El Subsecretario de Gobierno Sebastián Simón explicó que el acuerdo se dio por fracasado ayer, hoy se hizo asamblea de tres horas, que es netamente consultiva no constituyendo una medida de fuerza y mañana habrá una nueva asamblea de tres horas. “Hemos llegado al límite de las posibilidades financieras del municipio en cuanto a la oferta. El aumento real en promedio de las remuneración de los empleados de General Alvear fue del 34,7% el año pasado, cuando la inflación fue de 25%, por lo que en 2017 el aumento de las remuneraciones superó en un 10% la inflación y este año se discute que no se quiere cerrar en 14,9% de aumento por temor a que la inflación sea superior. Éstas son parte de las negociaciones de principio de año, no se puede predecir el futuro y no sabemos a cuánto va a llegar la inflación”.

Ayer se dictó el Decreto Nº 209-2018, por el cual se otorgan los aumentos ofrecidos por el ejecutivo, para que los conflictos entre el sindicato y la municipalidad no perjudiquen al trabajador. Por eso, ya se empezó a pagar a partir de marzo el 5% de aumento estipulado en el decreto y luego se puede seguir negociando, dado que no se terminan las negociaciones con el decreto, concluyó Sebastián Simón.

A.C