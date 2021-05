El Director del Hospital explicó que aún no han usado los respiradores de los equipos para terapia donados por el Municipio alvearense, porque no han hecho falta. Además, aclaró que se están usando para terapia intermedia y están en perfectas condiciones para cuando sean necesarios.

Debido a la polémica que se generó una nota del diario MDZ, en la que se da a entender que en Alvear no usan los equipos con respiradores que donó el Municipio a principio del mes de mayo, el Doctor Fabio Gómez Parra aclaró la situación en diálogo con FM VIÑAS: «No fue ni una nota. Me preguntaron dos o tres cuestiones técnicas y armaron una nota. Esos equipos están utilizándose, porque funcionan».

Asimismo, especificó: «No se están utilizando como respirador porque no han hecho falta, pero cada equipo no es sólo un respirador. Es una cama con todo un equipamiento y tenés distintas etapas, como el casco, la escafandra y cámaras de alto flujo, por lo que a veces no llegan a ser entubados». De esta manera, en una terapia intermedia, los equipos donados por el Municipio al Hospital están siendo utilizados igualmente en la lucha contra el covid.

Por lo tanto, debido a la polémica que se generó y que incluso desencadenó un pedido de informe por parte de los concejales del Frente de Todos al Intendente Walther Marcolini, cerró: «Es un equipo utilizable y confiamos en eso, por eso lo estamos usando. Todavía no hemos puesto a ningún paciente con intubación, pero cuando haga falta, se pueden usar los equipos como respiradores».

Entrega de respiradores

El domingo 3 de mayo llegaron los cuatro respiradores de última generación al Hospital Enfermeros Argentinos, que fueron adquiridos por el municipio para reforzar el sistema de salud local.

Los respiradores adquiridos por decisión del intendente Walther Marcolini son marca Inventu y poseen monitorización remota para conocer los parámetros ventilatorios del paciente sin estar en la misma sala, o estando el profesional en cualquier otro lugar, ya que el respirador tiene conectividad On Line.

‘Estos son equipos que vienen a fortalecer lo que ya está, cuando comenzamos la pandemia teníamos cuatro camas de UTI y hoy tenemos 22, lo que habla de la complejidad de la problemática que estamos atravesando’, indicó el Jefe Comunal.

Este aporte se suma a lo que ya se viene haciendo desde el 2020 cuando se adquirieron once camas ortopédicas eléctricas de internación y una cama ortopédica eléctrica para la UTI que fueron destinadas al hospital Enfermeros Argentinos, se pusieron en funcionamiento los consultorios del Barrio San Carlos para atención de embarazadas, además este año se trabajó fuertemente para que el Laboratorio de Biotecnología de Ugacoop pudiera procesar y analizar muestras PCR.

Además, esta semana se continuó con la entrega de camisolines y barbijos que comenzó a realizarse en el inicio de la pandemia y mediante la cual se han entregado 25 mil Barbijos, 14 mil camisolines y 700 máscaras 3D. Inversiones que en conjunto ascienden a los $9.500.000.

Hay que destacar que de los cuatro respiradores, tres fueron comprados por la Municipalidad y el cuarto es una donación de la Universidad Nacional de Rosario. Simón Carpman,Titular de Inventu, brindó detalles técnicos de estos equipos: ‘Cuentan con monitorización remota, que tienen varias ventajas como conocer los parámetros ventilatorios del paciente sin estar en la misma sala, desde un celular o cualquier computadora, además los médicos pueden hacer un seguimiento desde la casa o una interconsulta con otro médico ya que de manera online se pueden ver todos los parámetros históricos del paciente’.