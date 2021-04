El Neumonólogo criticó la conducta de la sociedad y la señaló como gran responsable del aumento de casos. Además, aseguró que en el Hospital Enfermeros Argentinos, están trabajando al límite de la capacidad y que el personal está agotado.

En diálogo con FM VIÑAS, el Neumonólogo Ariel Cordón Díaz aseguró que el comportamiento social es el principal problema que tiene el sistema sanitario. «La conducta que tuvimos como sociedad termina generando lo que pasa hoy. Las autoridades de salud puedan tomar decisiones pero un número limitados de camas. El descuido de la gente, ya sea por conveniencia, por no querer saber o por negación, hace que vivamos un momento muy difícil», aseguró el especialista.

Además, debido a la preocupación que se vive por el aumento, expresó: «Que la gente se asuste no sirve mucho, lo que hace falta es un cambio de conducta. Lo venimos pidiendo y no puedo creer que la gente no entienda». En este sentido, planteó: «Por eso decimos que la gente se cuide, porque vemos los barbijos en el mentón, cero distanciamiento, nos enteramos que hubo juntadas, como desafiando al sistema, y no se dónde vamos a internar a esa gente».

Con respecto a la situación del Hospital, afirmó: «Terapia está llena, el Pabellón C también y el B, que es el de Pediatría se está adaptando para Covid. Y si agregamos habitaciones, le quito camas a otras patologías, algo que ya se registró el año pasado». Ante este panorama, manifestó: «En el sector privado van a recibir pacientes, pero es ir emparchando una cosa en la que tenemos dependencia exclusiva de la conducta que no queremos asumir como sociedad».

Por último, el Neumonólogo comentó dos cuestiones sobre el personal de salud. «La terapia intensiva es una especialidad que requiere de un entrenamiento previo. Trazando un paralelismo, si hay una cantidad desmedida de apendicitis, yo puedo ayudar a un cirujano pero no puedo aprender a operar. Por eso no alcanza con más camas de terapia», explicó el Doctor, y cerró: «Les puedo asegurar que en el equipo médico que estamos en Covid, hay mucha gente agotada».

•L.A.