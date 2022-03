Este lunes 7 de marzo, como estaba previsto, el Honorable Concejo Deliberante inauguró el periodo de sesiones ordinarias 2022 ante la presencia de funcionarios, representantes de entidades y organismos y miembros de la prensa. Con un discurso de menos de una hora, el Intendente Walther Marcolini resaltó los puntos destacados de la gestión municipal y los proyectos clave a desarrollar este año.

DISCURSO DEL INTENDENTE WALTHER MARCOLINI

«Es un honor estar una vez más aquí para dar inicio al año legislativo 2022, juntos a los principales actores de nuestra comunidad, luego de un año muy duro marcado por la pandemia del Covid 19.

Consolidamos nuestra democracia y ponemos lo institucional por encima de los intereses partidarios o de sector y con ese ánimo vengo brindar mi discurso anual sobre el estado de la administración general del Municipio, rendir cuentas de lo acontecido en el año 2021 e informar sobre lo proyectado y sobre lo que ya estamos ejecutando en este año 2022 en materia de obras públicas, viviendas, cultura, educación, seguridad, salud, turismo, desarrollo económico y construcción de capital social.

La Argentina atraviesa una profunda crisis económica, social, institucional, política y fundamentalmente de valores, que profundiza las divisiones y la desesperanza de nuestra gente. Por ello hay que terminar con la política agonal del enfrentamiento permanente, la chicana, la falta de debate político serio y constructivo. Y debe hacerse desde cada pueblo, desde cada rincón de este bendito país.

Como consecuencia de ello, vengo una vez más a este HCD a convocarlos para la construcción de consensos amplios que apoyen y fortalezcan las políticas públicas que el Ejecutivo Municipal traza para este periodo y para el mediano y largo plazo basado en los beneficios de la política arquitectónica, la única que garantiza que los pueblos avancen, progresen y se desarrollen.

Antes de entrar de lleno en el informe, permítanme hacer tres referencias puntuales correspondientes a hechos actuales:

1) En primer lugar quiero felicitar y agradecer a nuestra Reina Departamental de la Vendimia Carolina Sendra por la excelente performance que realizó en Mendoza representando a nuestro Departamento. Se ganó el corazón de los mendocinos y su reconocimiento es público, trascendió con notoriedad. Gracias Carolina por tu espontaneidad, simpatía, empatía con la gente y por defender tan bien a General Alvear. Una verdadera representante de la mujer alvearense. Aprovecho para saludar a todas las mujeres por el Día Internacional de la Mujer que celebrarán mañana 8 de marzo.

2) En segundo lugar quiero enviar nuestro saludo y deseo de pronta recuperación al Intendente Emir Félix de San Rafael, tanto el mío personal como de mi Gobierno.

3) Por último, no puedo dejar de expresar en este recinto mi más profundo rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania y a la guerra que ha generado matando a civiles entre ellos niños. Los últimos ataques de Rusia a universidades y hospitales constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y debemos alzar nuestra voz pidiendo por el cese inmediato de las hostilidades y por la paz. Nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano y muy especialmente con la comunidad ucraniana de General Alvear.

Yendo de inmediato a la situación del Municipio debo informarles a las señoras y señores Concejales que disponen de un pormenorizado informe de cada una de las áreas de gobierno en pendrive dado nuestro compromiso con el medioambiente.

Nuestro Gobierno planifica una política pública basada en el concepto de desarrollo local, de cómo ponemos en valor a nuestro territorio, cómo lo insertamos a nivel nacional e internacional aprovechando los beneficios de la globalización, cómo conseguimos inversiones genuinas que generen empleos y de cómo la obra pública con criterio de descentralización tiene impacto en la calidad de vida de nuestros vecinos.

La política fiscal es esencial para la marcha del Gobierno, hablamos de los ingresos y el nivel de gasto. Por eso desde la SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN nos referimos a que durante el año 2021 hemos enfrentado una situación económico financiera difícil, con una actividad económica muy resentida a nivel país, que indefectiblemente toma un camino de recuperación si se compara con el 2020 que llegó a tener actividad restringida a lo esencial debido a la Pandemia Covid19, pero que no despega si analizamos la evolución con años anteriores.

La mitad de la coparticipación que recibieron los municipios de Mendoza durante el año tuvo su origen en la Coparticipación Federal de impuestos, mientras que el resto provino de los impuestos provinciales, entre los cuales la mayor participación la tuvo IIBB con el 27%, y Automotor con el 11%.

Alvear recibió en concepto de Coparticipación neto de retenciones un 64,6% por sobre lo ingresado en el 2020 en valores nominales, mientras que esto representa un 10% si lo expresamos en valores constantes, pero a su vez resulta un 5,2% menos coparticipación que en el 2019 y un 10,8% menos que en el 2018, también a valores constantes.

La recaudación propia ha tenido un comportamiento de recuperación con relación al año anterior que había resultado en una caída importante respecto de la mejora que veníamos teniendo en años anteriores. ($160,3 M)

Durante el año 2021 fuimos recuperando un nivel de normalidad en compras, gastos y erogaciones para hacer frente a los servicios municipales y obras públicas previstas.

Hemos dado cumplimiento en término al pago de sueldos y aguinaldos, contratos, y demás gastos corrientes fundamentales para el desarrollo de las actividades municipales.

El Convenio de Agente Financiero con el Banco de la Nación Argentina, nos ha permitido acceder a mejores tasas para inversiones y hemos mantenido una reserva financiera de dos meses de coparticipación lo cual nos da una tranquilidad financiera para hacer frente a imprevistos que esperamos se presenten en una macroeconomía que no termina de encaminarse, esto permite hacer frente a compromisos con proveedores y contratistas de obras públicas que hemos encarado según nuestro plan estratégico.

El ejecutado según compromisos contraídos: $1.377 M (80,1%s/ autorizado – 84,4% s/ingresado)

El nivel de Inversión alcanzado en el período fue de $148.7 M (10,8% s/total erogaciones)

El gasto en Personal ascendió a $ 750,6 M /54,5% s/ total erogaciones)

Este año hemos cancelado una deuda histórica en dólares (asfaltos del Barrio San Carlos) U$S 1.356.000, y cancelamos créditos contraídos con la Provincia en 2016 y 2017 por $15,2 millones. Stock de deuda municipal a diciembre/21 es de $20.3 millones. (0,9% del presupuesto 2022)

En el presupuesto 2021 se había contemplado un endeudamiento para la adquisición de maquinarias y equipos para Obras y Servicios Públicos por $ 50 M. Se reunió toda la información y realizó todo el trámite necesario para obtenerlo y si bien fue aprobado por Resolución Nro.1830 del Directorio del Banco de la Nación Argentina el 30 de setiembre, y fue aprobado mediante Decreto 1901/21 del Gobernador de la Provincia de Mendoza, este trámite fue elevado en el mes de noviembre por el Gobierno provincial al Ministerio del Interior del Gobierno Nacional y no ha sido aprobado aún.

Por último quiero destacar que la Secretaría de Hacienda trabaja en un plan de refuncionalización de la actividad de atención municipal con un sistema unificado con el fin de mejorar la atención y contar con un esquema de seguimiento de solicitudes mediante ordenes de trabajo electrónicas con las distintas áreas municipales. Mesa de entradas, cementerio, recepción de reclamos, rentas, tesorería, Servicios Públicos, Obras Privadas serán en una primera etapa las áreas involucradas, pudiendo abarcar otros esquemas de atención, incorporando además la atención telefónica, por whatsapp, correo electrónico, y mediante chats por la página www.alvearmendoza.gob.ar

En cuanto al control de procesos críticos que encaramos como política: hemos puesto en marcha el sistema de seguimiento vehicular por georeferenciación (GPS) que tenemos con la firma Lo Jack en 20 vehículos municipales como primera etapa. Este esquema de control se complementa con el servicio de YPF en Ruta y nos permite eficientizar la utilización del parque automotor y ajustar el consumo de combustibles a lo estrictamente necesario.

Dentro de la política de transparencia que hemos asumido.

De la Contaduría General voy a destacar como un hecho central de nuestro Gobierno que quinto año consecutivo el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza aprobó la cuenta del ejercicio 2019 según Fallo N°17.486 de fecha 08/06/21 y la cuenta del ejercicio 2020 según Fallo N°17.652 de fecha 01/12/21, ambas sin multas ni cargos. Esto tiene que ver con la transparencia, con la idoneidad para desempeñar la gestión pública y con nuestro compromiso con los alvearenses.

En otra materia de suma importancia para el devenir del Departamento cumplo en informar que a través de la Coordinación General de Planificación y RRII se ha concluido el Plan de Ordenamiento Territorial por lo que convocaremos para la primera quincena del mes de mayo la audiencia pública para su aprobación.

En relación a la Dirección de Asuntos Jurídicos quiero destacar tres temas puntuales de trascendencia para el Gobierno:

a) La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza en el mes de Julio de 2021 rechazó definitivamente la pretensión de indemnización a Feed Lot Quimey Malal por clausura de su establecimiento, significando ello el ahorro de más de sesenta millones de pesos ($60.000.000) que hubiera debido desembolsar la comuna para el caso de haber perdido este juicio.

b) Se pudo concluir la escrituración a favor de la Municipalidad de General del predio de UGACOOP.

c) Se logró recuperar la posesión del Galpón Mercado Concentrador de frutas y hortalizas.

La Secretaría de Gobierno de sus múltiples áreas y actividades ha avanzado en acuerdos paritarios con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Como es de público conocimiento desde hace seis años que gobernamos no hemos podido realizar concursos para el ingreso de personal con lo cual se entorpecen los derechos de los trabajadores a realizar una carrera en el marco del escalafón municipal.

Por eso, luego de haber avanzado con los manuales de funciones y nomencladores, en el mes de junio del corriente año realizaremos concurso para todas las categorías. Hemos acordado un aumento salarial escalonado del 40% hasta el 31 de octubre y se realizará una revisión a fin de año de acuerdo al desarrollo económico-finanicero.

En materia de CULTURA debemos mencionar que las Peatonales del Arte y el Vino han sido una exitosa estrategia pos pandemia para revitalizar el trabajo de nuestros artistas y hacedores culturales como también la gastronomía y el turismo local. Además de ser la modalidad adoptada para celebrar nuestra vendimia siguiendo el criterio adoptado en 2020 de destinar la mayor parte de los recursos presupuestados para vendimia a la recuperación de pozos de riego de la zona agrícola.

Además, se llevó a cabo la IV Bienal de Arte Atuel con la participación de más de 260 artistas de todo el país, con lo cual la bienal con cada edición va cumpliendo su objetivo de ser una estrategia para visibilizar a nuestros artistas locales y al Departamento. Este año se convocará a la V edición.

También se reinauguró el Museo del Inmigrante en el Distrito de Bowen y se realizó la presentación de la Orquesta Filarmónica de General Alvear, la cual recibe financiamiento de esta Dirección para su funcionamiento.

Entre las cuestiones más destacadas para este año se espera inaugurar la sede definitiva de la Dirección de Cultura en la Casa Salonia cuya obra de remodelación integral está en ejecución y el próximo miércoles 9 de marzo se realiza la apertura de sobres de la licitación para la remodelación del Museo Salvador Calafat con una inversión del orden del orden de los 10 millones de pesos.

En EDUCACIÓN durante el año 2021 se inauguró el edificio propio del Jardín Maternal Municipal Luna de Papel de San Pedro del Atuel; se pudo crear el Jardín Maternal Semillitas de Esperanza en el Barrio Zangrandi como nos habíamos comprometido con los vecinos, funcionando en el SUM construido en nuestra primera gestión. Y en Bowen hoy se construye el Jardín Exclusivo Rosarito de Luz con una inversión superior a los 130 millones de pesos, con 1000 metros cuadrados cubiertos y con financiamiento integral del Gobierno de Mendoza. Esto demuestra el compromiso con la primera infancia.

Se realizó el Congreso de Educación Diálogos para la Renovación Educativa y se convoca para el próximo mes de agosto al 17 Congreso Nacional de Educación.

Se ha realizado la ampliación del convenio de transporte con la Dirección General de Escuelas lo cual garantiza que nuestros chicos puedan asistir a la escuela y como ha sido a lo largo de la pandemia defendemos la presencialidad como hecho central del proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Por eso se implementó la Red de Apoyo a las Trayectorias Débiles (Puntos EDURED) y se ha continuado con el Programa de Protección y Orientación del Derecho a la Escolaridad (PODEs). Sin lugar a dudas que la educación argentina tiene problemas en temas básicos de lectoescritura, comprensión de texto y matemáticas que repercuten fuertemente en la terminalidad educativa y afecta muy seriamente al nivel secundario. El Estado tiene enorme responsabilidad, pero las familias no se pueden desentender, los padres deben garantizar que el chico vaya a la escuela.

Y quiero recordar aquí a un grande de este país el Dr. René Favaloro que decía: “Díganle a la gente que sin esfuerzo, sin trabajo, sin romperse el alma, sin sudar todos los días este país no sale pero todos no los obreros de allá abajo los señores de acá arriba también”.

Y es la educación la que nos iguala, la que nos hace ser una sociedad más equitativa. Con el desarrollo de las tecnologías de la información nuestros chicos, en especial los adolescentes, tienen herramientas al alcance de sus manos para acceder al conocimiento como ninguna generación anterior la tuvo, por eso nada justifica que un niño, niña, adolescente o joven hoy no tenga terminalidad educativa.

Siendo la educación, la ciencia y tecnología y la cultura tres ejes centrales de nuestra gestión para garantizar el desarrollo a mediano y largo plazo de nuestro Departamento, el Municipio invertirá todos los fondos provenientes de la coparticipación por la Ley de Financiamiento Educativo en infraestructura escolar y UGACOOP de acuerdo al convenio a celebrar con la DGE y a ello, se sumarán los fondos destinados a transporte totalizando más de 60 millones de pesos para este año.

El deporte complementa la buena formación y desarrollo de nuestros niños por eso quiero destacar el trabajo de las escuelas deportivas y de las escuelas deportivas barriales que lleva adelante la DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN, además de la enorme actividad con las Colonias de verano que reabrieron las piletas luego del contexto de pandemia. El deporte sigue al pie de la letra otro eje central de la gestión que es la federalización, el estar presente en todo el territorio, en los Distritos y en los parajes garantizando el acceso a los chicos de todo el Departamento.

Este año a todas las actividades proyectadas y desarrolladas por la Dirección de Deportes que involucra también los megaeventos deportivos, los cuales también ayudan al crecimiento económico y turístico, agregamos dos obras de infraestructura que ayudarán en esa materia: se asfaltará toda la playa de estacionamiento del Polideportivo Deportistas Alvearenses y se ha realizado la licitación para la construcción del Museo del Deporte.

Un rápido recorrido por nuestras Delegaciones Municipales para destacar en Alvear Oeste la inauguración de la remodelada Plaza Manuel Belgrano, la colocación de Cajero Automático y las obras de cloaca que están en ejecución.

Sin lugar a dudas San Pedro del Atuel, nuestro Carmensa, ha recibido una significativa inversión con la construcción del nuevo edificio de la Delegación Municipal, con cajero automático y espacio para la próxima farmacia. Estos hechos cambian de verdad y para siempre la vida de las personas.

En Bowen al ya mencionado Jardín Exclusivo Rosarito de Luz se agrega el asfaltado de las calles del casco histórico que realizaremos, la construcción de un SUM y el llamado a licitación de un barrio.

El desarrollo social se aborda desde un trabajo integral y articulado entre las Direcciones de Familia y Contingencias. Rescato el avance que significó para las personas con discapacidad poder contar con un Banco de Insumos Ortopédicos que se concretó a través de los fondos provenientes de la Ley de Cheques. Contingencias a la atención diaria que realiza las familias más necesitadas ha continuado con el Programa de Garrafa Subsidiada y el Pan Techo.

El trabajo con la Coordinación del Adulto Mayor, la Coordinación de Prevención y Abordaje de Adicciones y los consultorios médicos del Barrio San Carlos permiten completar ese abordaje integral de muchas familias del Departamento.

En materia de seguridad el Municipio sigue trabajando con el Consejo de Seguridad, el Sistema de Alertas Comunitarias que este año tiene como objetivo llegar a las 100 centrales instaladas y la Policía de Transito Municipal. Se logró que la Policía Rural retornase a la jurisdicción departamental y el Ministerio de Seguridad recientemente equipó con una camioneta 0 Km al destacamento que se ubica en calle 7. Lo mismo sucedió con el Destacamento de Carmensa que fue equipado con una unidad 0km. Por último cabe agregar que el Municipio ha asumido el arreglo del camión motobomba del Cuartel de Bomberos dado el avanzado deterioro del mismo».

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

«La Dirección de Obras privadas pudo incorporar sistema G.O.P para las tramitaciones vía expediente electrónico de obras privadas. Para el año 2022 se han establecido como objetivos:

– Actualizar Código de Edificación.

– Modificar el trámite de aprobación de planos para la obtención de los permisos de construcción y un mayor seguimiento de ejecución de obras.

– Generar beneficios a los propietarios de las construcciones que incorporen tecnologías que reduzcan el consumo energético o que favorezcan el cuidado del medio ambiente.

La Dirección de Servicios Públicos mejoró el parque automotor con la incorporación de dos camiones compactadores para la recolección de residuos tipo A, lo que permitió reforzar los recorridos céntricos.

Se entregó un camión compactador a la Delegación de Bowen.

Respecto de la situación del arbolado público, especialmente en la Ciudad, hay que mencionar que se realizaron 300 destoconados y reforestación.

La obra pública es un eje central de la gestión, para la mejora de la calidad de vida de los vecinos pero también responde a un criterio de política económica de mantener un nivel elevado de demanda agregada en el Departamento.

Como ejes de la gestión se han planteado prioridades en infraestructura de agua y saneamiento, transitabilidad urbana, mejoramiento de espacios públicos, ya sean espacios abiertos como plazas, calles, parques, plazoletas; o cerrados como salones de usos múltiples, y centros comunitarios.

Con respecto al destino de las obras públicas, la federalización de las mismas ha sido la premisa, llevando mejoras en infraestructura a los distintos puntos del departamento.

Se estableció un plan de mejoramiento de calles, tanto en ciudad como en distritos. Se realizaron intervenciones en el departamento en más de 15300 metros o 153 cuadras con carpeta asfáltica en caliente y/o micro aglomerado asfaltico. Del total mencionado, fue realizado por la Dirección Provincial de Vialidad el asfaltado de calle G en una longitud total de 3000 metros con carpeta asfáltica en caliente, y con micro aglomerado asfaltico la calle 10 desde Ruta Nacional Nº 188 hasta calle “C”. Por parte de la municipalidad fueron 5300 metros realizados con carpeta asfáltica en caliente, en calles Arduino y 9 de julio de San Pedro Del Atuel, y en Ciudad en calles José Hernández, Juan Bogaychuk, Colon, Juan Manuel Estrada, Calles Tucumán y Jujuy de B° Alvear, Calles Ameghino y Coop. Alvearenses de B° El Nevado, Calles Francia, Pública I, Pública II, y Granaderos de B° El Jagüel, Calles Gorostiague, Pública, Belgrano, Robbiano, y Fornatti de B° Antolín, y se actualmente se está trabajando en conjunto con DPV sobre diagonal Jorge Simón de Ciudad con microaglomerado asfaltico en más de 1800 metros.

Para el corriente año se prevé un ambicioso plan de pavimentación con la intervención total de más de 14.985 metros o 150 cuadras en ciudad y distritos, 7105 metros con micro aglomerado asfaltico, con fondos del Programa de Infraestructura Municipal de la provincia, y 7880 metros de carpeta asfáltica en caliente, con fondos municipales y financiamiento del gobierno de la provincia».

PEDIR FINANCIAMIENTO

«A través de un convenio con Vialidad Nacional, el municipio construirá dos dársenas de camino y refugios de pasajeros sobre Ruta Nacional N° 143, en los dos ingresos al distrito de San Pedro del Atuel, con una inversión que supera los 6 millones de pesos.

En materia de infraestructura de saneamiento y agua, se han llevado a cabo en el departamento ampliaciones de red de agua potable por un total de 1075 metros permitiendo así llevar el servicio a más de 215 familias, y 1900 m de red cloacal beneficiando a más de 285 hogares, además en los próximos meses se suman las 800 nuevas conexiones domiciliarias de la obra Hábitat en Barrios Isla Gorostiague, Los Ranqueles, San Miguel Arcángel y Costa del Atuel, que se encuentran en la etapa final de la obra. En el corriente año se destaca la continuidad de la ejecución de la Etapa I de la red troncal de cloacas en Alvear Oeste con más de 2260 metros de cañería de gran diámetro y una inversión en materiales que supera los $18.000.000,00 provenientes de un convenio celebrado con Aysam.

Como muestran los datos, las obras de saneamiento y agua son prioridad para la gestión, entendiendo que las mismas son un tema de salubridad pública, teniendo un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos.

Por su parte, en cuanto a obras de urbanización se estás ejecutando trabajos en Barrio Di Paolo y Barrio Montes de Oca de Ciudad, con una inversión superior a los 40 millones de pesos, proyectando hacia el corriente año las obras de urbanización en Barrio Matadero y Barrio Malvinas Argentinas II, además de otras obras menores en Pasaje Bergós, etc. Conjuntamente se han realizado obras por administración con personal municipal en cementerio de Ciudad, donde se están ejecutando caminos, puentes y cunetas, habiéndose realizado más de 4000 m2 a la fecha desde comenzadas las obras en el año 2016.

En cuanto a infraestructura social y/o productiva, se realizó la construcción de un Salón de Usos Múltiples en Barrio El Parque, como así también la importante obra de remodelación del mercado municipal de Ciudad, y la Feria “Mujeres del agro” en Bowen, ambas con un importante impacto en el desarrollo de la economía social, convirtiéndose también en una nueva atracción en el departamento.

Este año se proyecta la construcción de dos SUM, el primero en el distrito de Bowen y el restante en el Barrio El Desvío de Ciudad.

En cuanto a mejoramiento del alumbrado público, ya sea la iluminación de espacios públicos como iluminación vial, se realizó un importante recambio de luminarias viales en Ciudad y distritos, que incluyó más de 1000 luminarias tecnología LED, de 75W, 110W y 180W respectivamente dependiendo el lugar y ubicación».

DIRECCIÓN DE VIVIENDA

«Barrios actualmente en Ejecución Programa Provincial “Mendoza Construye Línea 1” que consiste en viviendas financiadas %100 por la provincia de Mendoza y está orientado hacia una vivienda que mejore las condiciones de sustentabilidad y eficiencia energética.

a) Viviendas en ejecución:

Malvinas Argentinas III (74 viviendas) por un valor de $ 272.245.611

Don Valentín (16 viviendas)por un valor de $ 63.399.975,

b) Barrios Licitados en el marco del Programa Provincial “Mendoza Construye Línea 1”

El Nevado III (29 viviendas)

EL Juncalito II (25 viviendas)

c) Barrios a licitar para el año 2022 en el Programa Provincial “Mendoza Construye Línea 1”

Luz y Fuerza (15 viviendas)

Viñas del Oeste (18 viviendas)

Barrio en Bowen de 67 viviendas

Programa Provincial de Mejoramiento de viviendas “Mejoro mi Casa” que es un programa destinado a la mejora de la calidad habitacional mediante la construcción de baños, dormitorios, salones y viviendas semillas. El departamento de General Alvear presento 100 familias con diferentes situaciones de vulnerabilidad durante el año 2021.

Hemos convenido con el Instituto Provincial de la Vivienda avanzar en un complejo residencial de departamentos bajo el programa IPV Mi Casa que consiste en que el IPV financia la obra, una empresa desarrolladora presenta el proyecto y lo lleva a cabo y el Municipio aporta el terreno bajo la modalidad de venta. Para ello he dispuesto el traslado del Obrador Municipal al inmueble de la Municipalidad en ex fábrica SPAT y la incorporación del inmueble del ex obrador al Banco Municipal de Tierras creado por la Ordenanza 3826; la confección de planos de mensura definitivos separado de los terrenos correspondientes a calles; la inmediata tasación por tres inmobiliarias locales y el pedido al Ministerio de Hacienda para que el Tribunal de Tasación de la provincia intervenga. Se trata de un complejo de 66 departamentos de 61 m2 cubiertos con cochera. Este emprendimiento revalorizará un sector importante de la Ciudad popularmente conocido como Bajo Verde. Estará destinado principalmente a trabajadores de la salud, de la educación, municipales entre otros.

La Secretaría de DESARROLLO ECONÓMICO a través de sus direcciones de Dirección de Desarrollo Económico e Innovación; la Agencia de Ciencia y Tecnología; la Dirección de Gestión Ambiental; la Dirección de Turismo; la Dirección de Inspección General; la Dirección de Agricultura, Ganadería y Faena y el Programa Municipio Saludable ejecuta proyectos para impactar en el crecimiento económico y la generación de empleos. Para ello apuesta a la innovación y la incorporación de conocimientos.

Ha obtenido los siguientes logros: el ANR Nodo de la Economía del Conocimiento, en la línea de Equipamiento de Espacios de Transferencia que fortalezcan las capacidades de innovación productiva de las empresas de Economía del Conocimiento del departamento. Programa “Nodos de la Economía del Conocimiento”, le otorgará al Municipio la suma de $4.566.494,88; para la conformación de un nuevo espacio tecnológico en Ugacoop, compuesto por computadoras, proyección multimedia, mobiliario, etc.

El “Desafío/Problemática” para la “Obtención de agua subterránea para riego de cultivos agrícolas, desalinización del agua y aplicación de energías renovables”. Se otorgarán aprox. $8 millones a instituciones que desarrollarán la investigación, entre ellas Fundasur, Conicet/Inquisur, UNCuyo y UNS (Universidad Nacional del Sur).

Para el año 2022 se enfocarán esfuerzos en la creación del Parque Biotecnológico de Gral. Alvear (BIOTEGA) conformado por instituciones públicas y privadas del Dpto. Proyecto en conjunto con UGACOOP.

Programa Mendoza Activa: Se asesoró y gestionó a través del personal de la Dirección la carga de proyectos en los rubros: horticultura, frutícola, forrajes, agroindustrial, comercio y servicios, construcción e industria. En total, la economía Alvearense ha gestionado 137 proyectos en el año 2021 por valor superior a los $650 millones, y ANR (aportes no reembolsables) por valor superior a los $230 millones.

Programa Mendoza Emprende Semilla: Se asesoró y gestionó a través del personal de la Dirección la carga de proyectos. General Alvear quedó 3ero en cantidad de presentaciones a nivel provincial, con 115 proyectos que representan más de $25 millones de ingresos al sector emprendedor.

Desde el área de Economía Social y Asociatividad se puso en marcha el Programa de Desarrollo Avícola Departamental en el que se benefició a diez productores de huevos camperos, por un monto total de $1.000.000.

Se refuncionalizó el Mercado Municipal de General Alvear. Esta gran obra se realizó con el aporte nacional de $3.400.000 y el aporte de $12.000.000 municipales, a lo que se sumó la mano de obra municipal.

Con un proyecto más novedoso y desarrollado, se refuncionalizó también la Feria Municipal de Bowen, la cual convoca a mujeres del agro y artesanas del distrito.

En materia medioambiental hay una fuerte apuesta a acciones de mitigación, reforestación, mejor aprovechamiento de los RSU y una refuncionalización del ACRE.

La Dirección de Agricultura, Ganadería y Faena lleva adelante importantes programas como el fortalecimiento hortícola con la entrega de plantines; los diferentes fideicomisos con garantía de la coparticipación municipal para cosecha y acarreo; la recuperación de pozos de riego sin lugar a dudas el mayor desafío frente al cambio climático, no hay agricultura si no hay agua. Seguiremos invirtiendo en ello. Pero se nos plante un desafío importante que es el Mercado Concentrador. Con el fin de recuperar y poner en valor un inmueble perteneciente a la Municipalidad de General Alvear y con la premisa de que lo desarrollado allí sea de interés y ayude al crecimiento agrícola departamental, es que se pensó en la concreción de un “Mercado Concentrador Cooperativo”, cuyo objetivo es que esté funcionando este año.

En definitiva, la administración municipal ha sorteado los desafíos que nos impuso la pandemia del Covid 19, si bien no ha terminado y debemos seguir cuidándonos es fundamental retomar los caminos de mayor normalidad posible. Para ello es fundamental el trabajo conjunto público privado. Para eso el Municipio acompaña con un estado ordenado, con cuentas públicas saneadas y con una visión integral de desarrollo.

Convoco a este H Concejo Deliberante a la construcción de políticas de Estado, de esta manera dejo formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias correspondientes al año 2022.

Que Dios los bendiga y bendiga a General Alvear«.