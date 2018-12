El Director del Hospital “Enfermeros Argentinos”, Fabio Gómez Parra, estuvo en Puntos de Vista y destacó la importancia de la diagramación preventiva de cara a la accidentología que se vaticina en las noches de Navidad y Año Nuevo.

La prevención y la toma de conciencia de la geste es vital para evitar accidentes en el marco de las dos noches festivas. “La gente ha mejorado en cuanto a conciencia, lo hemos notado en las guardias de los últimos años. Las guardias son particulares en las fiestas, son solamente de emergencias” reflejó Parra.

El profesional de la salud, aconsejó no comer vorazmente, no beber en demasía, conducir con precaución teniendo en cuenta lo consumido, no realizar deportes el día posterior a las fiestas debido al consumo excesivo que se da esas dos noches, no consumir estupefacientes.

Desde el diagrama de guardia estipulado no se refuerza en esta época aunque se tiene en cuenta para contener situaciones de esta índole. La guardia será pasiva al igual que el resto del año.

Con base en las intoxicaciones producidas por diversas drogas alucinógenas y de otros tipos, destacó que al nosocomio llegan pacientes con estas problemáticas. “No hay un área exógena al hospital porque no se debe estigmatizar al paciente. A veces a la guardia llega el exceso de ese consumo acompañado por la abstinencia y vemos la resistencia de los progenitores frente a los consejos de los profesionales en cuanto al diagnostico. Ningún padre gusta saber que su hijo o hija consume estupefacientes y frente a eso tenemos protocolos para acompañar en ese proceso”.

El C.P.A. (Centro de Prevención de Adicciones) trabaja en confluencia con el área de Salud Mental y la Policía para ayudar a detectar la situación y mejorar la situación patológica mencionada.

Además, Gómez Parra, dilucidó sobre el llamado a suplir los 5 cargos– 2 de clínica médica, 2 pediatras- que se suscitan en el departamento. “Los profesionales estarán supliendo los cargos de plantas en este reordenamiento que el Ministerio de Salud está realizando. Un médico con bloqueo de titulo solo se dedica a la atención pública estando de manera full time. Los de 48 horas se dividen en 24 horas de guardia y 24 en consultorio”.

En otro orden de cosas, Fabio Gómez Parra comentó: “Hoy se está trabajando con distintas especialidades tras un acuerdo con Salud en cuanto a los anestesista que deberán cumplir 4 años de mandato trabajándole solo al Estado. Es importante que en algunas especialidades se logre esto, el año que viene se hará con pediatría para devolverle al Estado lo que el Estado les ha dado. Retribuir esa educación gratuita a la comunidad que al fin y al cabo han pagado. Soy un convencido que los extranjeros que estudien en el país se queden aquí por un tiempo devolviéndole a la Argentina la gratuidad de su educación”.

F.B.