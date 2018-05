En su primera visita al departamento, el Director de Operaciones y Finanzas de Ecogás para la Nación, Daniel Rivadulla, se reunió con el Concejal Sebastián Martínez Barón, motivo de una denuncia que el concejal realizó a Enargas, la cual hace alusión a que las empresas privadas hace un tiempo atrás tienen tarifas y no atienden al público como se debería, ademas de no realizar obras.

El concejal consideró que General Alvear, San Rafael y Malargüe estaban siendo despreciados en cuanto las horas atención al público ya que es uno de los puntos clave de la denuncia y la atención a los gasistas matriculados con respecto a la información, y de cómo está compuesta la boleta de Enargas.

La empresa atendía 6 horas por semanas en oficinas comerciales y estas horas no completaba la jornada de trabajo diario de un empleado y además tenía horarios reducidos, atendiendo los días lunes, miércoles y viernes de 8:15 a 12:30 lo que le pareció un despropósito para el concejal, quien tomo riendas en el asunto y realizo la denuncia.

“Quería saber qué obras se estaban haciendo y cómo se estaba preparando Ecogás para recibir la obra que se va hacer en San Rafael, la cual está presupuestada para este año”, manifestó Martínez Barón.

El 14 de junio a las 11:00 horas, en el Centro de Congreso y Exposiciones de San Rafael, se llevará a cabo la primera audiencia pública respecto al impacto ambiental para hacer los 36 kilómetros que van costeando el acceso de la ruta, que es la que ingresa a San Rafael, la cual beneficiará a 30.000 hogares que se van a poder sumar a San Rafael, General Alvear con lo que es el servicio de gas.

Hay casos puntuales de empresas que no tenían gas y que hoy están en contacto directo con Enargas y con Ecogás.

Con respecto a atención al público, la empresa se comprometió en ampliar las horas de atención al público. En General Alvear se empezar a trabajar esta semana y San Rafael y Malargüe la semana que viene acomodarán los nuevos horarios.

Con respecto a la manifestación realizada el día lunes en el departamento, Martínez Barón mencionaba que se hizo presente en los cortes, apoyando al pueblo en esta lucha contra la prohibición del fracking.

“En forma personal pienso que no podemos determinar la idiosincrasia y lo que tiene que ver con los pueblos. No veo con buenos ojos que se prohíba la fractura hidráulica en Malargüe, ya que Malargüe tiene por naturaleza la minería y nosotros tenemos un perfil agro-industrial, así que mientras a nosotros no se nos contaminen los ríos y no se hagan en las cuencas de nuestros ríos, considero que la explotación que en Malargüe es lícita y por lo tanto el Estado tiene que tener los controles muy finos”, expuso Martínez Barón.

Con respecto a su relación con el Ejecutivo, comentó que la misma está bien y sostuvo que siempre van a mantenerse críticos en lo que les parezca mal.

“Hoy vamos a ser un poco el equilibrio el Concejo Deliberante, estamos trabajando con un montón de cosas en conjunto, como lo es el tema de las tarifas del gas. Esta es una relación buena, pero por supuesto, como lo he dicho siempre; éste concejal jamás va a tener obediencia debida, tiene voz y opinión propia, y presenta técnicos profesionales ante las propuestas y así nos vamos a mantener por lo menos hasta el último día de mandato y sí me tengo que volver a mi casa por no ser obsecuente y sin ningún tipo de problema” concluyo el concejal del PRO.

